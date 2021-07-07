"Не хочемо ще один Будапештський меморандум": Вітренко назвав можливу гарантію збереження транзиту газу після запуску "Північного потоку-2"

Про це це заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко на форумі "Україна 30", передає РБК-Україна.

"Для нас важливо фізично зберегти транзит. Ми не хочемо ще один Будапештський меморандум. Ми маємо надію, що європейські компанії забронюють відповідні потужності і будуть отримувати газ фізично на кордоні України з Росією. Це буде гарантією того, що газ буде йти через Україну і після 2024 року, - сказав він.

За словами Вітренка, така вимога пов'язана з тим, що Росія часто не дотримується зобов'язань по контракту.

Він додав, що "Північний потік-2" - проєкт, який стосується політики та безпеки.

Нагадаємо, 12 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель, за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом, заявила, що Берлін та Вашингтон наполягають на збереженні транзиту російського газу Україною після запуску "Північного потоку-2"