"Не хочемо ще один Будапештський меморандум": Вітренко назвав можливу гарантію збереження транзиту газу після запуску "Північного потоку-2"
Євросоюз має гарантувати транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2"
Про це це заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко на форумі "Україна 30", передає РБК-Україна.
"Для нас важливо фізично зберегти транзит. Ми не хочемо ще один Будапештський меморандум. Ми маємо надію, що європейські компанії забронюють відповідні потужності і будуть отримувати газ фізично на кордоні України з Росією. Це буде гарантією того, що газ буде йти через Україну і після 2024 року, - сказав він.
За словами Вітренка, така вимога пов'язана з тим, що Росія часто не дотримується зобов'язань по контракту.
Він додав, що "Північний потік-2" - проєкт, який стосується політики та безпеки.
- Нагадаємо, 12 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель, за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом, заявила, що Берлін та Вашингтон наполягають на збереженні транзиту російського газу Україною після запуску "Північного потоку-2"
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