Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що Євросоюз наближається до компромісної угоди з Литвою, яка наразі заблокувала транзит товарів до Калінінграда через санкції проти Росії.



Якщо Литва погодиться на такі умови, то транзит планують відновити у перших числах липня.



Як передає Reuters, Литва побоюється, що РФ може спробувати створити сухопутний коридор до Калінінграда через Білорусь за допомогою своїх військ, якщо питання з транзитом товарів не буде вирішено.



Наразі в ЄС працюють над тим, аби зробити виняток для транзиту товарів до Калінінграда, оскільки зазначається, що товари перевозитимуться з однієї частини РФ в іншу, тому це не вважатиметься міжнародною торгівлею.

17 червня стало відомо, що Литва через санкції ЄС наполовину обмежить залізничний транзит певних товарів з Росії до Калінінграда. Компанія отримала роз'яснення Єврокомісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари й вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно заборонено.

У відповідь на блокаду Калінінграда Росія погрожує ЄС і НАТО та заявляє, що Москва може перейти до розв'язання проблеми будь-якими способами.

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