ЄС не відкриє перемовини про вступ України без реформи КСУ, - юрист Жернаков

Про це в ефірі Еспресо заявив юрист та голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

"Конституційний суд - це єдина інституція, яка може збалансувати неконституційні рішення парламенту. У нас немає іншого органу, де можуть переглядатися ці рішення. Конституція і права людини мають бути захищені від того, що складається політична ситуація, коли якась сила в парламенті отримує більшість. Ми зараз балансуємо непогано і у нас немає відверто неконституційних рішень, але це досить тонкий лід", - зазначив він.

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На думку Жернакова, що в умовах війни і післявоєнний час є невідворотною концентрація влади і це має певні ризики.

"ЄС навчений досвідом Польщі та Угорщини нас просто не пустить до себе без незалежного КС та незалежної судової системи. Зараз навіть нам ніхто не відкриє перемовини про вступ. Особливо після комунікації ЄС - там чітко кажуть, що має бути сьомий член у відбірній комісії за квотою міжнародників і рішення комісії мають бути обов'язковими. Після цього ніхто не скаже, що вони передумали і відкривають перемовини про вступ. Судова реформа - одна із семи вимог щодо цих перемовин. Якщо ми не зробимо нормальну реформу КСУ - то навіть процес вступу до ЄС не почнеться", - підсумував юрист.