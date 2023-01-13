ЄС не відкриє перемовини про вступ України без реформи КСУ, - юрист Жернаков
Україна не зможе потрапити до Євросоюзу без незалежного Конституційного суду та незалежної судової системи
Про це в ефірі Еспресо заявив юрист та голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.
"Конституційний суд - це єдина інституція, яка може збалансувати неконституційні рішення парламенту. У нас немає іншого органу, де можуть переглядатися ці рішення. Конституція і права людини мають бути захищені від того, що складається політична ситуація, коли якась сила в парламенті отримує більшість. Ми зараз балансуємо непогано і у нас немає відверто неконституційних рішень, але це досить тонкий лід", - зазначив він.
Читайте також: Закон про КСУ: Венеційська комісія рекомендує, щоб більшість експертів з відбору суддів були незалежними
На думку Жернакова, що в умовах війни і післявоєнний час є невідворотною концентрація влади і це має певні ризики.
"ЄС навчений досвідом Польщі та Угорщини нас просто не пустить до себе без незалежного КС та незалежної судової системи. Зараз навіть нам ніхто не відкриє перемовини про вступ. Особливо після комунікації ЄС - там чітко кажуть, що має бути сьомий член у відбірній комісії за квотою міжнародників і рішення комісії мають бути обов'язковими. Після цього ніхто не скаже, що вони передумали і відкривають перемовини про вступ. Судова реформа - одна із семи вимог щодо цих перемовин. Якщо ми не зробимо нормальну реформу КСУ - то навіть процес вступу до ЄС не почнеться", - підсумував юрист.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 41.94Продаж 42.99
- Актуальне
- Важливе