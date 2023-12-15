ЄС оголосив про останній у 2023 році транш макрофінансової допомоги для України розміром €1,5 млрд
У п'ятницю, 15 грудня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що найближчими днями Україні отримає черговий, останній у 2023 році транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро
Про це повідомляє Інтерфакс.
За словами Урсули фон дер Ляєн, це дасть змогу побудувати "невеликий, але важливий міст", необхідний для того, щоб дозволити подальше фінансування в розмірі 50 млрд євро на період до 2027 року.
"Найближчими днями ми виділимо останні 1,5 млрд євро для України цього року, що було погоджено в межах так званого пакета макрофінансової допомоги на 2023 рік. Це буде виплата в наступні кілька днів - 1,5 млрд євро. Це допоможе Україні профінансувати її потреби на початку року 2024 року", - наголосила вона.
Це важливо, щоб побудувати невеликий, але важливий міст (до нового фінансування - ред.). Президентка Єврокомісії додала, що ЄС використає час до проведення засідання Європейської ради, аби отримати згоду 27 держав-членів та опрацювати альтернативи, "які дадуть нам змогу зробити операційні рішення, коли прийде час".
"Для нас дуже важливо, що буде послідовне, передбачуване і надійне фінансування для України. Це важливо для України, для бізнес-середовища та інвесторів", - зазначила фон дер Ляєн.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд та висунув свої вимоги, однак у ЄС знайшли спосіб обійти блокування та назвали термін проведення позачергового саміту.
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