ЄС оголосив про останній у 2023 році транш макрофінансової допомоги для України розміром €1,5 млрд

Про це повідомляє Інтерфакс.

За словами Урсули фон дер Ляєн, це дасть змогу побудувати "невеликий, але важливий міст", необхідний для того, щоб дозволити подальше фінансування в розмірі 50 млрд євро на період до 2027 року.

"Найближчими днями ми виділимо останні 1,5 млрд євро для України цього року, що було погоджено в межах так званого пакета макрофінансової допомоги на 2023 рік. Це буде виплата в наступні кілька днів - 1,5 млрд євро. Це допоможе Україні профінансувати її потреби на початку року 2024 року", - наголосила вона.

Це важливо, щоб побудувати невеликий, але важливий міст (до нового фінансування - ред.). Президентка Єврокомісії додала, що ЄС використає час до проведення засідання Європейської ради, аби отримати згоду 27 держав-членів та опрацювати альтернативи, "які дадуть нам змогу зробити операційні рішення, коли прийде час".

"Для нас дуже важливо, що буде послідовне, передбачуване і надійне фінансування для України. Це важливо для України, для бізнес-середовища та інвесторів", - зазначила фон дер Ляєн.