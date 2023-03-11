ЄС планує спільне патрулювання морів через можливі загрози від РФ, - FT
Країни ЄС можуть розпочати спільне морське патрулювання й провести військово-морські навчання, аби протидіяти розвідувальним кораблям РФ та захистити інфраструктуру
Про це повідомили Financial Times.
Зазначається, що оновлена морська стратегія включає план дій, який передбачає проведення щорічних спільних військово-морських навчань ЄС і збільшення кількості військових патрулів і патрулів берегової охорони з кращою координацією між державами-членами.
Єврокомісар з навколишнього середовища Віргініус Сінкявічюс ствердив, що диверсія на "Північних потоках" показала необхідність підвищеної пильності щодо європейської морської діяльності в Європі.
"Після того, що сталося з Північним потоком, нам потрібен посилений моніторинг і захист важливої морської інфраструктури та суден від фізичних і кібернетичних загроз", - наголосив він.
Зокрема країни-члени ЄС попередили про зростаючу кількість доказів російської діяльності навколо морських вітрових електростанцій, нафтогазових бурових платформ і телекомунікаційних кабелів.
- Нагадаємо, правоохоронці Данії розшукували яхту, яка, імовірно, перевозила вибухівку для організації диверсії на російських газопроводах "Північний потік"
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