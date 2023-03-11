ЄС планує спільне патрулювання морів через можливі загрози від РФ, - FT

Про це повідомили Financial Times.

Зазначається, що оновлена ​​морська стратегія включає план дій, який передбачає проведення щорічних спільних військово-морських навчань ЄС і збільшення кількості військових патрулів і патрулів берегової охорони з кращою координацією між державами-членами.

Єврокомісар з навколишнього середовища Віргініус Сінкявічюс ствердив, що диверсія на "Північних потоках" показала необхідність підвищеної пильності щодо європейської морської діяльності в Європі.

"Після того, що сталося з Північним потоком, нам потрібен посилений моніторинг і захист важливої ​​морської інфраструктури та суден від фізичних і кібернетичних загроз", - наголосив він.

Зокрема країни-члени ЄС попередили про зростаючу кількість доказів російської діяльності навколо морських вітрових електростанцій, нафтогазових бурових платформ і телекомунікаційних кабелів.