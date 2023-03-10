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Для диверсії на "Північних потоках" могли використати яхту, поліція Данії розшукувала її, - Reuters

10 березня, 2023 п'ятниця
11:40
Світ Місце аварії на трубопроводі Північний потік

Правоохоронці Данії розшукували яхту, яка, імовірно, перевозила вибухівку для організації диверсії на російських газопроводах "Північний потік"

Про це пишуть Reuters.

У Балтійському морі датська поліція розшукувала яхту: це відбувалося на невеликому острові, що знаходиться неподалік місць вибуху на "Північному потоці".

"Поліція розшукувала конкретний човен, який пришвартувався тут у вересні і може бути причетним до вибухів на газопроводах", - заявив вищий керівник острова Крістіансо Сорен Тійм Андерсен.

За його словами, правоохоронці розшукували човни, які пришвартувалися до Крістіансо 16-18 вересня. Датська поліція опитувала місцевих жителів, збирала фото з гавані та аналізувала дані з автомата для продажу квитків у порту.

Німецький телеканал ARD і газета Zeit повідомили, що влада ФРН змогла ідентифікувати човен, який використовувався для диверсійної операції.

Згідно з повідомленнями, операцію з розміщення вибухівки на морському дні здійснили шестеро осіб, які відпливли з Ростока 6 вересня і пізніше були виявлені на данському острові Крістіансо.

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"Крістіансо є частиною невеликого архіпелагу приблизно в 18 км на північний схід від острова Борнгольм у Балтійському морі. Архіпелаг із лише 98 мешканцями є колишньою військово-морською фортецею, але залишається під управлінням міністерства оборони Данії", - зазначили журналісти.

  • Нагадаємо, у ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". Тоді ж прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій
  • Пізніше стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік".
  • Вже 1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу. 
  • Згодом спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукали винних у підривах. Водночас німецькі слідчі заявили, що не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на газопроводах "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2".
  • ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн радять дочекатися результатів слідства.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ствердив, що донині невідомо, хто причетний до вибухів на газопроводах "Північний потік" у вересні 2022. 
газ
Данія
Північний потік
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