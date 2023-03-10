Про це пишуть Reuters.

У Балтійському морі датська поліція розшукувала яхту: це відбувалося на невеликому острові, що знаходиться неподалік місць вибуху на "Північному потоці".

"Поліція розшукувала конкретний човен, який пришвартувався тут у вересні і може бути причетним до вибухів на газопроводах", - заявив вищий керівник острова Крістіансо Сорен Тійм Андерсен.

За його словами, правоохоронці розшукували човни, які пришвартувалися до Крістіансо 16-18 вересня. Датська поліція опитувала місцевих жителів, збирала фото з гавані та аналізувала дані з автомата для продажу квитків у порту.

Німецький телеканал ARD і газета Zeit повідомили, що влада ФРН змогла ідентифікувати човен, який використовувався для диверсійної операції.

Згідно з повідомленнями, операцію з розміщення вибухівки на морському дні здійснили шестеро осіб, які відпливли з Ростока 6 вересня і пізніше були виявлені на данському острові Крістіансо.

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"Крістіансо є частиною невеликого архіпелагу приблизно в 18 км на північний схід від острова Борнгольм у Балтійському морі. Архіпелаг із лише 98 мешканцями є колишньою військово-морською фортецею, але залишається під управлінням міністерства оборони Данії", - зазначили журналісти.