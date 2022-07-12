ЄС планує у жовтні ухвалити законодавство, що дозволить конфіскацію російських активів
Європейський Союз у жовтні має ухвалити директиву, яка передбачатиме можливість конфіскації російських активів, які перебувають під санкціями ЄС
Про це у вівторок заявив європейський комісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс на пресконференції у Празі, інформує "Європейська правда".
"Європейський парламент уже схвалив (директиву), а в Раді ЄС існує консенсус щодо цього. Тому після літньої перерви ми схвалимо її в Раді, тож, як я сказав, я презентую директиву і відповідне законодавство у жовтні. Тож ми рухаємось дуже швидко", – сказав Рейндерс.
Він додав, що внаслідок ухваленої директиви буде розширено перелік злочинів на рівні Європейського Союзу.
- Відзначимо, що ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро
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