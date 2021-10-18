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ЄС планує виключити Україну зі списку COVID-безпечних для подорожей країн, - журналіст

18 жовтня, 2021 понедiлок
20:47
Суспільство вірус маска

Україну планують виключити з рекомендованого ЄС списку країн, ситуація з коронавірусом у яких дозволяє безпечні подорожі

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Україну планують вилучити з рекомендованого ЄС COVID19-списку безпечних для подорожей третіх країн", - написав Йозвяк.

За даними журналіста, рішення мають ухвалити на поточному тижні.

"Україну було включено (до списку - ред.) в середині липня, але різке зростання останнім часом кількості випадків (заражень - ред.) означає, що країна більше не лишатиметься у списку", - пояснив Йозвяк.

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