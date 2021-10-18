ЄС планує виключити Україну зі списку COVID-безпечних для подорожей країн, - журналіст

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.



"Україну планують вилучити з рекомендованого ЄС COVID19-списку безпечних для подорожей третіх країн", - написав Йозвяк.



За даними журналіста, рішення мають ухвалити на поточному тижні.



"Україну було включено (до списку - ред.) в середині липня, але різке зростання останнім часом кількості випадків (заражень - ред.) означає, що країна більше не лишатиметься у списку", - пояснив Йозвяк.

Нагадаємо, з 18 жовтня у "червоній" зоні карантину перебувають 5 областей України - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська.