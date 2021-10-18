У "помаранчевій" зоні карантину перебувають 14 областей, п'ять - у "червоній"
З 18 жовтня в "червону" зону карантину, окрім Херсонщини, перейшли ще чотири області України. Шість областей залишаються в "жовтій" зоні карантину
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Станом на сьогодні, 18 жовтня, у зоні "червоній" зоні перебувають 5 областей, а саме:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Одеська;
- Херсонська.
На цьому рівні заборонена: робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, фітнес-центрів, ТРЦ. У цій зоні можуть працювати лише продуктові магазини, банки, пошта, АЗС, ветклініки та аптеки.
У свою чергу, у "помаранчевій" зоні карантину 14 областей:
- Київ;
- Волинська область;
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Луганська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Харківська;
- Хмельницька;
- Черкаська;
- Чернівецька;
- Чернігівська.
На "жовтому" рівні перебувають шість регіонів:
- Вінницька;
- Кіровоградська;
- Закарпатська;
- Полтавська;
- Рівненська;
- Тернопільська.
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