У "помаранчевій" зоні карантину перебувають 14 областей, п'ять - у "червоній"

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Станом на сьогодні, 18 жовтня, у зоні "червоній" зоні перебувають 5 областей, а саме:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Одеська;

Херсонська.

На цьому рівні заборонена: робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, фітнес-центрів, ТРЦ. У цій зоні можуть працювати лише продуктові магазини, банки, пошта, АЗС, ветклініки та аптеки.

У свою чергу, у "помаранчевій" зоні карантину 14 областей:

Київ;

Волинська область;

Житомирська;

Івано-Франківська;

Київська;

Луганська;

Львівська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Хмельницька;

Черкаська;

Чернівецька;

Чернігівська.

На "жовтому" рівні перебувають шість регіонів:

Вінницька;

Кіровоградська;

Закарпатська;

Полтавська;

Рівненська;

Тернопільська.