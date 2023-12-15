ЄС погодили старт переговорів про членство України без Орбана, але він все ще погрожує зупинити вступ і вже заблокував допомогу. Акценти світових ЗМІ 15 грудня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 15 грудня.

ЄС погодили старт переговорів про членство України

Для цього лідерам ЄС довелося вдатися до певних політичних хитрощів, пише Politico, розповідаючи про політичний трюк Шольца, який допоміг зробити голосування успішним.

Приблизно через три години після того, як переговори лідерів ЄС щодо вступу України до блоку зайшли в глухий кут, розповідає видання, канцлер Німеччини зробив пропозицію прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану: "Можливо, вип'ємо кави за межами залу". Якщо Орбан справді не готовий погодитися на початок переговорів про розширення ЄС з Києвом, запропонував канцлер Олаф Шольц, йому варто подумати про те, щоб ненадовго вийти з кімнати.

За словами Шольца, ця ідея дозволила б 26 лідерам ЄС, які залишилися, схвалити шлях України до вступу з необхідною одностайністю — яка згідно з правилами ЄС вважається виконаною і за відсутності одного лідера — тоді як Орбан все ще міг би сказати, що він не голосував за.

"Ідея про те, що лідеру ЄС довелося вийти з кімнати, щоб досягти одностайності, є вкрай незвичною. Насправді чиновники й дипломати ЄС на саміті в четвер не змогли сказати, чи використовував Шольц такий хід раніше", — зазначає Politico.

Один з чиновників повідомив, що позиція Орбана почала коливатися під час спільного сніданку з Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном, президентом Ради ЄС Шарлем Мішелем і президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у четвер. Під час сніданку Орбан намагався надати правдоподібні аргументи на користь своєї заяви про те, що Україна страждає від дефіциту верховенства права, що робить її не готовою до вступу в ЄС, сказав чиновник.

Кілька годин по тому на саміті лідери ЄС продовжували дорікати угорському прем'єр-міністрові за його постійну відмову розпочати переговори з Україною.

Після того як лідери ЄС оголосили про рішення розпочати переговори про вступ, Орбан написав у Facebook: "Угорщина не хоче бути частиною цього поганого рішення!"

Натомість Володимир Зеленський привітав цю подію, заявивши: "Я дякую канцлеру Шольцу за його особисті зусилля і Німеччині за її лідерство".

Фото: president.gov.ua

Орбан все ще погрожує зупинити вступ України в ЄС і вже заблокував допомогу

Орбан говорить, що Угорщина може зупинити вступ України до ЄС пізніше, повідомляє The Guardian. Він заявив, що годинами намагався переконати європейських лідерів не підписувати початок переговорів про вступ до ЄС з Києвом.

Також угорський прем'єр сказав, що лідери мали кілька аргументів, які він повинен був взяти до уваги:

"Їх 26, а я один. Вони хочуть дати Україні цим рішенням заохочення, необхідне для продовження війни, і вони попросили, щоб я не перешкоджав їм у цьому, — називає Орбан ті аргументи. — Але їхнім вирішальним аргументом було те, що Угорщина від цього нічого не втрачає. Якщо ми не хочемо, щоб Україна була членом Європейського Союзу, то угорський парламент голосує проти цього".

Він наголосив, що Угорщина не хоче брати участь у "поганому рішенні" і саме тому він покинув залу, коли лідери прийняли рішення про початок переговорів про вступ.

"Пізніше ми можемо зупинити цей процес, якщо буде потрібно, ми натиснемо на гальма", — сказав він.

Разом із тим, як пише THe Washington Post, Європейський Союз вирішив розпочати переговори про вступ з Україною, але — після заперечень лише одного члена — не зміг домовитися про фінансування країни на суму понад 50 мільярдів доларів, що принесло Києву символічну перемогу, водночас поновивши питання про глибину європейської підтримки.

Переговори про фінансування зірвалися після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився рухатися далі. Тепер лідери ЄС повернуться до цього питання аж у січні.

"До повноправного членства в ЄС ще багато років, але це був історичний момент для України, яка роками прагнула приєднатися до блоку, щоб зблизитися зі своїми європейськими союзниками, зміцнити свою економіку і надати своїм громадянам право жити, працювати і вільно подорожувати по всьому континенту", — попри все наголошує WP.

Як акцентує тим часом у ще одному матеріалі The Guardian, Віктор Орбан заблокував пакет допомоги ЄС для України на суму 50 млрд євро через кілька годин після того, як лідери ЄС всупереч його опозиції погодилися розпочати переговори з Києвом про вступ до блоку.

Важливий саміт у Брюсселі закінчився близько 3-ї години ночі в п'ятницю після того, як угорський лідер відмовився дати зелене світло фінансуванню для допомоги українському уряду протягом наступних чотирьох років.

"Ви можете робити все, що завгодно, але я не хочу бути частиною цього. Таким було його пояснення", — сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у п'ятницю, прибувши на другий день європейського саміту.

У своєму дописі в мережі X Орбан написав: "Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші для України". Хоча інші 26 країн-членів ЄС залишили Орбана в ізоляції через питання членства України, лідери вирішили, що вони не можуть повторити маневр з наданням фінансової допомоги Києву, усвідомлюючи, що інші країни, включаючи Велику Британію, вже використовували своє право вето раніше.