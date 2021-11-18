ЄС поки не готовий надати Україні європейську перспективу, - Матернова
У Євросоюзі поки немає консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи
Про це у коменатарі Інтерфакс-Україна сказала заступниця гендиректора Гендиректорату Єврокомісії з питань політики добросусідства та переговорів щодо розширення Катаріна Матернова.
"Коли ми говоримо з Україною, ми говоримо як партнери. Наразі - і ми досить відкрито говоримо про це - Європа не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку. Консенсусу щодо цього немає. Але я особисто вірю в те, що Україна має європейську перспективу", - сказала Матернова.
Вона зазначила, що не вважає дії нинішнього керівництва України такими, що саботують українську інтеграцію в ЄС.
"Відносини з ЄС - це величезний, складний комплекс, включно з Угодою про асоціацію, яка є надзвичайно складним договором. Двосторонні відносини не зводяться до того, що є просто один діалог одного лідера з іншим, а потім за цим все йде. Це дуже багатогранні відносини, сектор за сектором, взаємодія та ангажемент. Я рішуче не погоджуся з думкою, що є саботаж інтеграції України з ЄС!", - наголосила Матернова.
Представниця ЄС додала, що між Україною та Євросоюзом не поменшало взаємодії, і попереду багато спільної роботи у різних секторах.
"Я думаю, що наразі ми маємо сфокусуватися на створенні необхідних умов на внутрішньому ринку для подальшої інтеграції з ринком ЄС і на більшій секторальній координації", - зазначила Матернова.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.37
Купівля 26.37Продаж 26.62
-
EUR
Купівля 29.82Продаж 30.24
- Актуальне
- Важливе