ЄС поки не готовий надати Україні європейську перспективу, - Матернова

Про це у коменатарі Інтерфакс-Україна сказала заступниця гендиректора Гендиректорату Єврокомісії з питань політики добросусідства та переговорів щодо розширення Катаріна Матернова.



"Коли ми говоримо з Україною, ми говоримо як партнери. Наразі - і ми досить відкрито говоримо про це - Європа не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку. Консенсусу щодо цього немає. Але я особисто вірю в те, що Україна має європейську перспективу", - сказала Матернова.



Вона зазначила, що не вважає дії нинішнього керівництва України такими, що саботують українську інтеграцію в ЄС.



"Відносини з ЄС - це величезний, складний комплекс, включно з Угодою про асоціацію, яка є надзвичайно складним договором. Двосторонні відносини не зводяться до того, що є просто один діалог одного лідера з іншим, а потім за цим все йде. Це дуже багатогранні відносини, сектор за сектором, взаємодія та ангажемент. Я рішуче не погоджуся з думкою, що є саботаж інтеграції України з ЄС!", - наголосила Матернова.



Представниця ЄС додала, що між Україною та Євросоюзом не поменшало взаємодії, і попереду багато спільної роботи у різних секторах.



"Я думаю, що наразі ми маємо сфокусуватися на створенні необхідних умов на внутрішньому ринку для подальшої інтеграції з ринком ЄС і на більшій секторальній координації", - зазначила Матернова.



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