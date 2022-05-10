ЄС послабив проєкт ембарго на російську нафту, - FT
Євросоюз виключив заборону на транспортування російської нафти морем з шостого пакету санкцій, який готується
Про це повідомляє Financal Times з посиланням на джерела, передає РБК-Україна.
Джерела зазначають, що Єврокомісія виключила заборону перевезення нафти з РФ морями до третіх країн, через позицією Греції та Мальти, які повідомили про важкі наслідки для економік.
Ці країни мають понад половину танкерів у ЄС.
За даними видання, ця заборона не увійде до шостого пакету санкцій.
- Видання Bloomberg 9 травня повідомило, що Європейський Союз планує послабити санкції щодо російської нафти, які готуються і виключити заборону для суден ЄС транспортувати російську нафту та пальне іншим країнам.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.4
Купівля 31.4Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.99Продаж 33.79
- Актуальне
- Важливе