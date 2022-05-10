ЄС послабив проєкт ембарго на російську нафту, - FT

Про це повідомляє Financal Times з посиланням на джерела, передає РБК-Україна.

Джерела зазначають, що Єврокомісія виключила заборону перевезення нафти з РФ морями до третіх країн, через позицією Греції та Мальти, які повідомили про важкі наслідки для економік.

Ці країни мають понад половину танкерів у ЄС.

За даними видання, ця заборона не увійде до шостого пакету санкцій.

Видання Bloomberg 9 травня повідомило, що Європейський Союз планує послабити санкції щодо російської нафти, які готуються і виключити заборону для суден ЄС транспортувати російську нафту та пальне іншим країнам.