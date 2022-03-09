ЄС працює над новим пакетом санкцій проти близько 100 росіян, - Боррель
Країни Євросоюзу готують новий раунд санкцій проти РФ через вторгнення в Україну, які включають в себе заборони на поїздки та заморожування активів близько 100 росіян
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Reuters.
"Держави-члени працюють над пакетом санкцій проти близько 100 осіб, відповідальних на різних рівнях уряду", - сказав Боррель у Європейському парламенті в Страсбурзі.
Він зазначив, що сподівається на домовленість "до кінця цієї сесії сьогодні", не вказавши більше деталей.
- Раніше повідомлялося, що Єврокомісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі, націлений проти російських олігархів і трьох білоруських банків, а також забороняє експорт з ЄС військово-морського обладнання та програмного забезпечення до РФ.
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