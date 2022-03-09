ЄС працює над новим пакетом санкцій проти близько 100 росіян, - Боррель

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Reuters.



"Держави-члени працюють над пакетом санкцій проти близько 100 осіб, відповідальних на різних рівнях уряду", - сказав Боррель у Європейському парламенті в Страсбурзі.



Він зазначив, що сподівається на домовленість "до кінця цієї сесії сьогодні", не вказавши більше деталей.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі, націлений проти російських олігархів і трьох білоруських банків, а також забороняє експорт з ЄС військово-морського обладнання та програмного забезпечення до РФ.