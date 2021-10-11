ЄС продовжив санкції проти Росії та Сирії за розповсюдження хімзброї

Про це йдеться в рішенні Ради ЄС.

"Сьогодні Рада продовжила обмежувальні заходи з боку ЄС щодо застосування і розповсюдження хімічної зброї до 16 жовтня 2022 року", - йдеться в рішенні.

Ці санкції включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів.

У списку налічується 15 осіб - 10 росіян та 5 сирійців. Четверо росіян зі списку брали участь в отруєнні ексшпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Солсбері.

Також під санкціями дві організації - Центр наукових досліджень у Сирії та російський Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технологій.



