"ЄС" пропонує скеровувати 70% ПДФО на ЗСУ, а 30% - на цивільну оборону, - нардеп Синютка
"Європейська Солідарність" зареєструвала законопроєкт про те, щоб 70% коштів, які надходять від ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) були скеровані на ЗСУ, а 30% на цивільну оборону
Про це повідомив народний депутат України Олег Синютка в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми запропонували в проекті рішення дуже просту формулу. 70% від цих коштів за розпорядженням територіальної громади скеровувати за заявками на ЗСУ, Сили територіальної оборони та українських військових, а 30% коштів на цивільну оборону, бомбосховища, фортифікаційні споруди та добровольчі загони", - зазначив Синютка.
Нардеп вважає, що тільки тоді корупційний ланцюжок буде розірвано.
"Законопроєкт про податок з доходів фізичних військових осіб вбиває децентралізацію, а децентралізація - це наші зобов'язання перед співтовариством ЄС. В першому читанні за цей законопроєкт очікувано проголосували частина "Слуг Народу" і колишні депутати від ОПЗЖ. Саме їхніми 236 голосами був протягнутий у першому читанні цей законопроєкт", - заявив Синютка.
Він розповів, що в парламенті є інший законопроєкт, який зареєстрували депутати від "ЄС". В ньому закладені правильні принципи і він має підтримку інших депутатів, з інших фракцій і груп.
"Ми пропонуємо зберегти за місцевими громадами їхні фінансові ресурси. Сьогодні першочергово кошти мають бути скеровані не на бруківку чи фасадні ремонти, а на ЗСУ. Шлях від територіальної громади до бригади територіальної оборони, бригади ЗСУ чи десантно-штурмових військ є найкоротший", - резюмував народний депутат України.
- Нагадаємо, Мінфін пропонує з 1 жовтня 2023 року перераховувати весь ПДФО військових і силовиків в державний бюджет. Це – відкриття скриньки Пандори та невдала ідея з цілої низки причин.
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