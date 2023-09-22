"ЄС" пропонує скеровувати 70% ПДФО на ЗСУ, а 30% - на цивільну оборону, - нардеп Синютка

Про це повідомив народний депутат України Олег Синютка в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми запропонували в проекті рішення дуже просту формулу. 70% від цих коштів за розпорядженням територіальної громади скеровувати за заявками на ЗСУ, Сили територіальної оборони та українських військових, а 30% коштів на цивільну оборону, бомбосховища, фортифікаційні споруди та добровольчі загони", - зазначив Синютка.

Нардеп вважає, що тільки тоді корупційний ланцюжок буде розірвано.

"Законопроєкт про податок з доходів фізичних військових осіб вбиває децентралізацію, а децентралізація - це наші зобов'язання перед співтовариством ЄС. В першому читанні за цей законопроєкт очікувано проголосували частина "Слуг Народу" і колишні депутати від ОПЗЖ. Саме їхніми 236 голосами був протягнутий у першому читанні цей законопроєкт", - заявив Синютка.

Він розповів, що в парламенті є інший законопроєкт, який зареєстрували депутати від "ЄС". В ньому закладені правильні принципи і він має підтримку інших депутатів, з інших фракцій і груп.

"Ми пропонуємо зберегти за місцевими громадами їхні фінансові ресурси. Сьогодні першочергово кошти мають бути скеровані не на бруківку чи фасадні ремонти, а на ЗСУ. Шлях від територіальної громади до бригади територіальної оборони, бригади ЗСУ чи десантно-штурмових військ є найкоротший", - резюмував народний депутат України.