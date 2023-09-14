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OPINION

Військове ПДФО мусить залишатися на місцях

Мар'ян Заблоцький
14 вересня, 2023 четвер
19:03
Погляд Мар'ян Заблоцький

Мінфін пропонує з 1 жовтня 2023 року перераховувати весь ПДФО військових і силовиків в державний бюджет. Це — відкриття скриньки Пандори та невдала ідея з цілої низки причин

1. Велику частину цього ПДФО місцеві бюджети використовують на потреби військових на місцях. Благоустрій в/ч, ремонт авто, дрони, екіпірування. Знаю голову однієї з громад, який переконав комбрига відкрити військову частину саме у нього. На заміну перший запропонував витрачати майже весь ПДФО на покриття потреб цієї бригади. Також мені одразу написали стурбовані хлопці, які отримували фінансування своїх "треба вже на вчора" коштом місцевих бюджетів, і тепер бояться його втратити.

2. У громад є додаткові витрати у зв’язку з розташуванням на їх територіях в/ч. Потрібно більше коштів на комунальні заклади та інфраструктуру різних видів. Ну і, звісно, на дороги. До яких військова техніка не дуже поблажлива і ласкава. Додайте до цього всього майже неминучі прильоти, наслідки яких у прямому і переносному сенсі теж доведеться розгрібати місцевій владі.

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3. Місцеві бюджети платять в центральний приблизно 13 мільярдів гривень ПДФО і 40 мільярдів гривень ЄСВ щороку. Отже, Мінфін може обрати певні професії й сказати, що з них не платяться податки в місцеві скарбниці?

А чому тоді громади у відповідь не можуть заявити, що вони не хочуть платити податки з зарплат вчителів і лікарів у держказну? Тоді ще не факт, що мінфін отримає той додатковий дохід у бюджет, на який розраховує.

4. Терміни. Попереджати громади, де розташовані в/ч, за три тижні, що всі надходження застопоряться у наступному місяці — це дуже некоректно. Як це відбувається уже зараз: приходить до місцевого голови командир зі списком необхідного своїм хлопцям та дівчатам. А той розводить руками, мовляв, вибачай, друже, я не знаю, як з жовтня надходитимуть гроші, в якому обсязі й коли. Анонсувати подібні пропозиції можна лише паралельно з детальним планом, яким чином фінансуватимуться витрати громад та військових. Цього зроблено не було.

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5. У цій дискусії взагалі випали громади, які втратили ПДФО, бо їх мешканців-чоловіків мобілізували. Наразі вони програють що в діючій ситуації, що в запропонованій Мінфіном редакції.

Моя позиція така: військове ПДФО мусить залишатися на місцях, але хоча б частина його має йти в громаду мобілізованого бійця чи бійчині.

Джерело

Про автора. Мар'ян Заблоцький, народний депутат України

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