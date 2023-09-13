Абсолютно ох*євші чорти з деяких правоохоронних структур почали добігати до постачальників Міністерства оборони та повідомляти їм, що оскільки Державна аудиторська служба України трактувала легендарну вже постанову Кабміну №335 як таку, що забороняє підприємцям отримувати прибуток, то давайте, шановні підприємці, обирайте одне з трьох:

або віддавайте весь прибуток, з якого вже сплачені податки, за той строк, поки діяла ця постанова;

прибуток, з якого вже сплачені податки, за той строк, поки діяла ця постанова; або давайте "порішаємо";

або сідайте у тюрму.

Зрозуміло, як це мотивує підприємців постачати хоч щось для армії. Ху*ово це їх мотивує. Або корупція, або тюрма, або працюйте в мінус (бо сплачені податки ніхто і ніколи не поверне, а платити працівникам треба).

А ще зрозуміло, що якщо підприємці не будуть постачати армії, то армії від цього краще не стане. Це, м'яко кажучи.

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А ще більш зрозуміло, що сама постанова №335 була виписана саме таким чином саме з цією метою. Щоб можна було "добєжать і порєшать". Або посадити когось, хто заважає. Дуже зручна штука. Пішла б ти нах*й, армія й*бана, у нас тут серйозні теми.

Та нє, пацани. Так не буде.

Написав заяву до НАБУ, готую звернення до НАЗК з чіткими пропозиціями. Кабмін має негайно розв'язати цю проблему. А всі трьохбуквєнні "правоохоронці" – від**батися.

Вибачте за мою французьку. За*бало.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, український політичний діяч, лідер партії "Демократична Сокира".

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