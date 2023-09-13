Уряд разом з правоохоронцями добивають оборонну галузь
Або корупція, або тюрма, або працюйте в мінус (бо сплачені податки ніхто і ніколи не поверне, а платити працівникам треба)
Абсолютно ох*євші чорти з деяких правоохоронних структур почали добігати до постачальників Міністерства оборони та повідомляти їм, що оскільки Державна аудиторська служба України трактувала легендарну вже постанову Кабміну №335 як таку, що забороняє підприємцям отримувати прибуток, то давайте, шановні підприємці, обирайте одне з трьох:
- або віддавайте весь прибуток, з якого вже сплачені податки, за той строк, поки діяла ця постанова;
- або давайте "порішаємо";
- або сідайте у тюрму.
Зрозуміло, як це мотивує підприємців постачати хоч щось для армії. Ху*ово це їх мотивує. Або корупція, або тюрма, або працюйте в мінус (бо сплачені податки ніхто і ніколи не поверне, а платити працівникам треба).
А ще зрозуміло, що якщо підприємці не будуть постачати армії, то армії від цього краще не стане. Це, м'яко кажучи.
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А ще більш зрозуміло, що сама постанова №335 була виписана саме таким чином саме з цією метою. Щоб можна було "добєжать і порєшать". Або посадити когось, хто заважає. Дуже зручна штука. Пішла б ти нах*й, армія й*бана, у нас тут серйозні теми.
Та нє, пацани. Так не буде.
Написав заяву до НАБУ, готую звернення до НАЗК з чіткими пропозиціями. Кабмін має негайно розв'язати цю проблему. А всі трьохбуквєнні "правоохоронці" – від**батися.
Вибачте за мою французьку. За*бало.
Про автора. Юрій Гудименко, український політичний діяч, лідер партії "Демократична Сокира".
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