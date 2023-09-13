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OPINION

Як "кейс Пивоварського" заважає закупівлям міноборони

Андрій Яніцький
13 вересня, 2023 середа
18:02
Погляд Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ

Українські компанії не можуть отримувати прибуток від оборонних замовлень, а іноземні компанії можуть

Це заборонено постановою Кабміну №335, і ця постанова несправедлива, шкідлива та викривляє ринок оборонних закупівель. Але Уряд чомусь не виправляє ситуацію. Чому?

Бізнес-асоціації давно порушують це питання, про нього знає президент Володимир Зеленський, знає голова уряду Денис Шмигаль, але нічого не змінюється. У інтерв’ю Forbes Україна колишній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський пояснює, чому.

Ніби під час чергової зустрічі з бізнесом президент Володимир Зеленський вже звертався до премʼєр-міністра Дениса Шмигаля та просив його ухвалити відповідне рішення про скасування або зміну постанови №335. А премʼєр у відповідь сказав, що спершу потрібне відповідне рішення Ради нацбезпеки та оборони, "щоб це рішення було колегіальним, бо якщо Кабмін його ухвалить одноосібно, то це вважатиметься збитком для держави".

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Пан Пивоварський пояснює, що чиновники налякані, що проти них розпочнуться кримінальні провадження за цілком з економічної точки зору раціональні рішення (як це сталося з самим ексміністром). Ну але що є раціональним з точки зору будь-якого підприємця, іноді є злочином для чиновників.

"Це вже історія не про мене, а про майбутнє українського врядування. Все може звестися до негативного відбору, оскільки чесні люди, налаштовані на результат, не підуть у владу", - робить висновок Пивоварський.

Вчора бізнес знов нагадав про цю проблему голові уряду та іншим чиновникам. Федерація роботодавців України звернулася з листом до прем’єр-міністра з проханням змінити постанову №335 та скасувати акти перевірок аудиторів та таким чином розблокувати оборонні закупівлі у вітчизняних компаній. 

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Що ж буде, якщо Денис Шмигаль проігнорує цей та інші подібні запити, а аудитори виграють всі суди? 

Вітчизняні підприємства, які були постачальниками армії у 2022 році, отримають мільйонні збитки замість прибутків. Оскільки Держаудит вважає прибутки підприємців збитками для держави.

Чи будуть такі підприємці постачальниками міноборони надалі — питання риторичне. Чи будуть вони змушені скорочувати виробництво, звільняти людей, а дехто й закриватися — відповідь також на поверхні.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Андрій Яніцький, журналіст, директор з розвитку сайту espreso.tv

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Володимир Зеленський
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