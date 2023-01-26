ЄС розглядає обмеження ціни на експорт нафтопродуктів Росії, - Bloomberg
ЄС розглядає обмеження ціни на експорт дизельного пального РФ у $100 і до продуктів зі знижкою, таких як мазут
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що ЄС планує обмежити ціну на експорт нафтопродуктів РФ. Ціна в 100 доларів за барель буде застосовуватися до таких продуктів, як дизельне пальне. Обмеження в 45 доларів за барель застосовуватиметься до продуктів зі знижкою, таких як мазут.
ЄС і G7 хочуть запровадити цінові обмеження на російський експорт до третіх країн, але ціна на нафту є змінною. Разом з тим, переговори щодо рівня цін ускладнюються намаганням ЄС збалансувати дві цілі, які конкурують: обмежити російські доходи й запобігти стрибкам цін або дефіциту ключових продуктів на світовому ринку.
Відомо, що обговорення рівнів цін почнеться 27 січня й триватиме протягом наступних кількох днів. У ЄС мають домовитись щодо граничних рівнів цін, які потім затвердять G7.
ЄС має намір заборонити імпорт російських нафтопродуктів, починаючи з 5 лютого, як частину зусиль, спрямованих на запровадження санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.
- 10 січня ЗМІ повідомили, що країни G7 готують дві граничні ціни на російські нафтопродукти. З 5 лютого, коли наберуть чинності санкції ЄС щодо заборони на імпорт російських нафтопродуктів, коаліція G7 також запровадить обмеження цін на російські нафтопродукти, такі як дизельне пальне, гас і мазут, щоб ще більше зменшити доходи Москви від експорту енергоносіїв і її здатність фінансувати своє вторгнення в Україну.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.58
- Актуальне
- Важливе