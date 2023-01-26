Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ЄС планує обмежити ціну на експорт нафтопродуктів РФ. Ціна в 100 доларів за барель буде застосовуватися до таких продуктів, як дизельне пальне. Обмеження в 45 доларів за барель застосовуватиметься до продуктів зі знижкою, таких як мазут.

ЄС і G7 хочуть запровадити цінові обмеження на російський експорт до третіх країн, але ціна на нафту є змінною. Разом з тим, переговори щодо рівня цін ускладнюються намаганням ЄС збалансувати дві цілі, які конкурують: обмежити російські доходи й запобігти стрибкам цін або дефіциту ключових продуктів на світовому ринку.

Відомо, що обговорення рівнів цін почнеться 27 січня й триватиме протягом наступних кількох днів. У ЄС мають домовитись щодо граничних рівнів цін, які потім затвердять G7.

ЄС має намір заборонити імпорт російських нафтопродуктів, починаючи з 5 лютого, як частину зусиль, спрямованих на запровадження санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

10 січня ЗМІ повідомили, що країни G7 готують дві граничні ціни на російські нафтопродукти. З 5 лютого, коли наберуть чинності санкції ЄС щодо заборони на імпорт російських нафтопродуктів, коаліція G7 також запровадить обмеження цін на російські нафтопродукти, такі як дизельне пальне, гас і мазут, щоб ще більше зменшити доходи Москви від експорту енергоносіїв і її здатність фінансувати своє вторгнення в Україну.

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