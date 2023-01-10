Країни G7 готують дві граничні ціни на російські нафтопродукти, - Reuters

Про це повідомило видання Reuters.

Зокрема відомо, що з 5 лютого, коли наберуть чинності санкції ЄС щодо заборони на імпорт російських нафтопродуктів, коаліція G7 також запровадить обмеження цін на російські нафтопродукти, такі як дизельне паливо, гас і мазут, щоб ще більше зменшити доходи Москви від експорту енергоносіїв і її здатність фінансувати своє вторгнення в Україну.

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Зазначається також, що обмежити ціни на російські нафтопродукти складніше, ніж встановити ліміт ціни лише на сиру нафту, тому що існує багато нафтопродуктів і їхня ціна часто залежить від того, де їх купують, а не від того, де вони виробляються.

За словами співрозмовника, дизельне паливо та гас, які, як правило, торгуються з надбавкою до сирої нафти, тоді як мазут зазвичай продається зі знижкою.

Він також додав, що саме тому G7 розглядає дві граничні ціни.

5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти морським шляхом у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.

2 січня стало відомо, що Європа до кінця 2022 року на 90% скоротила поставки російської нафти, а отже, позбавила країну-агресорку наддоходів.

3 січня стало відомо, що поставки сирої нафти з РФ впродовж останніх чотирьох тижнів упали до найнижчого рівня за 2022 рік – після обмежень, запроваджених проти Росії через її агресію проти України.