Поставки нафти з РФ протягом грудня впали до найнижчого рівня за 2022 рік, – Bloomberg

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Загальні морські перевезення по країні впали на 117 тисяч барелів на день – до 2,615 мільйонів барелів у середньому за чотири тижні", - зазначається в повідомленні.

Також при цьому звертається увага, що вантажі російської нафти до Китаю, Індії й Туреччини, які стали порятунком для кремля після європейських обмежень, скоротилися втретє поспіль.

Крім того, зазначається, що на зменшення перевезень із чорноморських і тихоокеанських портів минулого місяця вплинули також шторми. Так, у грудні завантаження в російському порту Козьміно були зупинені на 11 днів через негоду.

Водночас свою роль може відіграти нестача суден для перевезення вантажів на більші відстані, які знадобляться рф після заборони ЄС на морський імпорт сирої нафти.

5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти морським шляхом у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.

2 січня стало відомо, що Європа до кінця 2022 року на 90% скоротила поставки російської нафти, а отже, позбавила країну-агресорку наддоходів.

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