Про це пише Bloomberg.

Відповідно до даних, наданих Argus Media, Urals, вартість основного сорту нафти, яку продає Росія, становила 37,80 доларів за барель у порту Балтійського моря Приморськ. Глобальний орієнтир Brent того ж дня коштував на рівні 78,57 доларів.

Важко зрозуміти, як Росія може відреагувати на такі низькі рівні. З одного боку, їй потрібні всі доходи, які вона може отримати, щоб фінансувати війну в Україні. Але занадто велике падіння може змусити Москву відповісти скороченням виробництва, чого вона не виключала в минулому.

5 грудня Європейський Союз майже припинив морський імпорт сирої нафти з країни, убивши те, що історично було головним експортним ринком Росії. Водночас блок об’єднався з індустріально розвиненими країнами Великої сімки, встановивши обмеження на ціни поставок з Росії. Будь-хто, хто бажає отримати доступ до західних послуг — зокрема стандартного галузевого страхування, а також низки інших речей — міг зробити це лише за умови, що він заплатить 60 доларів, або менше.

Ключовим рушієм цін, ймовірно, була втрата європейського ринку, тому що це віддало Росію на милість крихітної групи великих покупців, особливо Китаю та Індії. І через те, що танкерам доводиться пливти тисячі миль далі, щоб доставити вантаж із західних російських портів до цих покупців, вартість фрахту різко зросла. Це змусило ціну за барелі бути нижчою, щоби конкурувати з поставками з Близького Сходу.

Argus надає дані Міжнародному енергетичному агентству, раднику розвинених країн, яке стежить за російськими цінами на G-7. Група переглядає свій ліміт і також запровадить його для нафтопереробленого палива з 5 лютого. Дані Argus також використовувалися в минулому, щоб допомогти Москві розрахувати мита на експорт нафти.

Російська нафта ESPO, названа на честь трубопроводу зі Східного Сибіру, продовжує торгуватися трохи вище верхньої межі, показують дані Argus. Відстань, необхідна для доставки його покупцям, набагато коротша, що, ймовірно, полегшує пошук танкерів, які готові відправити його найближчим покупцям за межами обмеження, встановленого G-7.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, поставки нафти з РФ протягом грудня впали до найнижчого рівня за 2022 рік.

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