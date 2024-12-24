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Головна Світ На Гавайських островах почав вивергатися один з найактивніших вулканів у світі

На Гавайських островах почав вивергатися один з найактивніших вулканів у світі

Катерина Єсікова
24 грудня, 2024 вiвторок
06:19
Світ Вулкан. Ілюстративне фото

У понеділок, 23 грудня, на Гавайських островах прокинувся один з найактивніших вулканів у світі - Кілауеа

Зміст

Про це повідомляє USA Today.

Як зазначається, Кілауеа, один з найактивніших вулканів у світі, почав вивергатися близько 02:30 ночі за місцевим часом в кратері Халемаʻумаʻу.

Вулкан розташований уздовж південно-східного узбережжя острова Гаваї в межах національного парку, який внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО та охоплює вершини двох найактивніших вулканів у світі: Кілауеа і Мауна-Лоа.

Місцева влада попереджає, що безпосередню загрозу становить вулканічний смог, який може досягти населених пунктів з допомогою вітрів.

  • 10 грудня близько 87 тис. людей евакуювали в центральному регіоні Філіппін на наступний день після короткочасного, але потужного виверження вулкана Канлаон.
Теги:
Новини
виверження вулкану
США
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