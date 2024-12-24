На Гавайських островах почав вивергатися один з найактивніших вулканів у світі
У понеділок, 23 грудня, на Гавайських островах прокинувся один з найактивніших вулканів у світі - Кілауеа
Про це повідомляє USA Today.
Як зазначається, Кілауеа, один з найактивніших вулканів у світі, почав вивергатися близько 02:30 ночі за місцевим часом в кратері Халемаʻумаʻу.
Вулкан розташований уздовж південно-східного узбережжя острова Гаваї в межах національного парку, який внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО та охоплює вершини двох найактивніших вулканів у світі: Кілауеа і Мауна-Лоа.
Місцева влада попереджає, що безпосередню загрозу становить вулканічний смог, який може досягти населених пунктів з допомогою вітрів.
- 10 грудня близько 87 тис. людей евакуювали в центральному регіоні Філіппін на наступний день після короткочасного, але потужного виверження вулкана Канлаон.
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