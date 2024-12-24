На Гавайських островах почав вивергатися один з найактивніших вулканів у світі

Про це повідомляє USA Today.

Як зазначається, Кілауеа, один з найактивніших вулканів у світі, почав вивергатися близько 02:30 ночі за місцевим часом в кратері Халемаʻумаʻу.

Вулкан розташований уздовж південно-східного узбережжя острова Гаваї в межах національного парку, який внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО та охоплює вершини двох найактивніших вулканів у світі: Кілауеа і Мауна-Лоа.

Місцева влада попереджає, що безпосередню загрозу становить вулканічний смог, який може досягти населених пунктів з допомогою вітрів.