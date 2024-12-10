Через потужне виверження вулкана на Філіппінах евакуювали близько 87 тис. людей

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що вулканічний попіл випав на велику територію, зокрема провінцію Антік, на відстані понад 200 кілометрів через морські води на захід від вулкана, затуляючи видимість і створюючи ризики для здоров'я.

Управління цивільної оборони повідомило, що масова евакуація проводиться в терміновому порядку в містах і селах, розташованих поблизу західних і південних схилів Канлаона, які були засипані попелом.

Президент Фердинанд Маркос-молодший заявив, що влада готова надати підтримку великій кількості переміщених селян. Тим часом міністр соціального забезпечення рано вранці у вівторок вилетів до постраждалого регіону.