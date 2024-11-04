На індонезійському острові Флорес сталося виверження вулкана: лава потекла на будинки, є загиблі

Про це інформує Associated Press.

За даними Національного агентства Індонезії з ліквідації наслідків стихійних лих (BNPB), виверження, що почалося після опівночі, викинуло густий коричневий попіл на висоту до 2000 метрів. Гарячий попіл, що падав на сусідні села, спричинив пожежі, знищивши кілька будинків, включаючи католицький монастир.

Влада підвищила рівень небезпеки та розширила небезпечну зону навколо вулкана до 7 км.

За інформацією видання, вулканічний матеріал був викинутий на відстань до 6 км від кратера, засипавши довколишні села і міста тоннами вулканічного сміття і змусивши мешканців евакуюватися.

Унаслідок виверження вулкана в окрузі Вуланггітанг в шести прилеглих селах Пулулера, Навокоте, Хокенг Джая, Клатанло, Бору і Бору Кеданг постраждали щонайменше 10 тисяч людей.

району Східний Флорес, станом на ранок понеділка загинуло щонайменше 9 людей, передає Reuters.

"Ми почали евакуацію жителів з цього ранку в інші села, розташовані приблизно за 20 км від кратера", - додав він.