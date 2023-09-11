Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ про Україну ЄС розшириться, щоб Путін не захопив нові землі, екзистенційна загроза для України – корупція. Акценти світових ЗМІ 11 вересня
Огляд

ЄС розшириться, щоб Путін не захопив нові землі, екзистенційна загроза для України – корупція. Акценти світових ЗМІ 11 вересня

Юрій Мартинович
11 вересня, 2023 понедiлок
10:30
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних ЗМІ була друга (після війни) найбільша проблема України – корупція та як з нею боряться українці, а також майбутнє розширення ЄС через нові загрози пов’язані з імперськими амбіціями президента Росії

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 11 вересня.

До ЄС прагнуть залучити вісім нових членів, але це має свої загрози

ЄС - Україна

Фото: Getty Images


У Politico написали велику статтю присвячену розширенню ЄС і назвали її: "Путін хоче більше землі. ЄС змагається, щоб досягти цього першим".

Війна почата президентом Росії Володимиром Путіним підштовхнуло лідерів Європейського Союзу до створення власних планів розширення. Зараз тривають кроки, щоб залучити до блоку з 27 країн аж вісім нових членів.

Але історичне прагнення до розширення несе свої ризики для ЄС.

Додавання нових країн — потенційно включно з аграрним центром України — відкриє скриньку Пандори викликів. Потрібні будуть масштабні внутрішні реформи, і це, ймовірно, спровокує роки токсичної внутрішньої боротьби між нинішніми членами ЄС.

Незважаючи на болісні складності будь-якого процесу розширення, агресія Росії переконала деякі уряди ЄС, що вони не можуть дозволити собі чекати.

"Зараз настав момент бути сміливим і змінити наш підхід до розширення — щоб шість країн Західних Балкан, кожна з них, а також Україна та Молдова, чітко стали частиною нашої сім’ї", — сказав міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг. "Розширення — це не бюрократична тяганина... Йдеться про експорт і захист певної моделі життя вільних, відкритих західних демократій".

Очікується, що розширення буде основною темою щорічної промови президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн про стан ЄС 13 вересня. Міністри у справах Європи з 27 столиць блоку також мають заглибитись у це питання на зустрічі наприкінці жовтня, за словами двох високопоставлених дипломатів ЄС.

Важливо те, що Німеччина та Франція, схоже, беруть участь. Заявка канцлера Німеччини Олафа Шольца на початку цього року щодо "розширеної" Європи, а також позитивні сигнали з Парижа, де міністр з питань Європи Лоуренс Бун сказав, що ЄС має надати "послідовне повідомлення" країнам-кандидатам про приєднання до Союзу — не в останню чергу, щоб допомогти воювати з російським впливом.

Корупцією є другим фронтом у війні України проти Росії

корупція

Фото: gettyimages


The New York Times написали статтю про проблеми корупції в Україні, яку назвали: "Корупція є екзистенційною загрозою для України, і українці це знають".

"Президент Джо Байден говорить про поділення світу на автократії та демократії. Але існує більш важливий поділ: між клептократіями, де лідери ставляться до своїх націй як до особистих скарбничок, і країнами, де корупція є скоріше винятком, ніж правилом", - відзначають журналісти.

З 2014 року українці борються за те, щоб перетягнути свою країну в цю другу категорію. Революція Гідності, в результаті якої проросійський президент втік, мала на меті не лише звільнити Україну від російського впливу. Йшлося також про те, щоб зруйнувати хватку олігархів, які — як і в багатьох колишніх радянських республіках — контролювали все, від телевізійних станцій до політиків у виборчих бюлетенях. Боротьба з корупцією є другим фронтом у війні України проти Росії.

Журналісти відзначають, що Україна прогресує і це не маленький подвиг посеред гарячої війни. Але, згідно з даними Transparency International, Україна все ще є другою найбільш корумпованою країною в Європі після Росії. З моменту російського вторгнення в лютому 2022 року безліч персонажів — від торговців зброєю до постачальників їжі для солдатів — збиралися пожинати великі прибутки, створюючи особисті інтереси в продовженні конфлікту.

З моменту вторгнення корупція була непопулярною темою у Вашингтоні, оскільки вона ризикувала підірвати американську підтримку, яка відчайдушно потрібна Україні.

"Ніхто краще не знає, якою екзистенційною загрозою може бути корупція, підриваючи суспільну довіру та легітимність держави, як самі українці. Відповідно до опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології цього року, українці вважають корупцію другою за серйозністю проблемою країни після російського вторгнення. Вони знають, що необхідно викорінити відмивання грошей і вплив олігархів як умову вступу до ЄС. З початку війни відсоток українців, які заявляють, що готові відстоювати свої права під час спілкування з бюрократами, зріс вдвічі — з 26 відсотків у 2021 році до 52 відсотків цього року. Це породжує надію, що українці починають протистояти корупції", — пишуть журналісти.

Українські законодавці відмовляються від перевірки. Більше року українські наглядові групи та міжнародні організації, які їх фінансують, заохочували уряд відновити декларування статків політиків, вимогу, яку було призупинено в перші дні вторгнення. Минулого тижня депутати в Києві ухвалили законопроект, який відновлює обов’язок декларування, але залишає інформацію закритою протягом року і більше. Менш ніж за 24 години понад 83 тисячі людей підписали петицію з проханням до Зеленського накласти вето на законопроект.

Як в Україні виробляють зброю-приманку

У BBC написали репортаж про зброю-приманку, яку створюють в Україні, щоб спрямувати російські удари по хибних цілях. Ці приманки створені з єдиною метою: бути знищеними якомога швидше. І в цьому, як хвалиться металургійна компанія, що стоїть за ними, ця зброя-приманка надзвичайно успішна: сотні стали ціллю російських військ майже одразу після того, як вони були розгорнуті.

"Українські гармати-гаубиці Д-20, гаубиці американського виробництва М777, мінометні труби, РЛС ППО… список можна продовжувати. Якщо він розгорнутий і функціонує в Україні, велика ймовірність, що Метінвест або скопіював його, або перебуває в процесі створення в невеликому ангарі, який сховався на краю великого промислового майданчика в центральній Україні. Там ви знайдете вражаючий набір копій найновіших американських і європейських технологій для війни", — пишуть британські журналісти.

До війни компанія була найбільшою металургійною групою України, але не займалася виробництвом зброї. Насправді, це все ще не так, оскільки єдиним виробництвом "зброї" є ця побічна лінія в приманках, надзвичайно правдивих, але не обладнаних ані дальністю стрільби, ані високою ціною. ЇХ мета подвійна: врятувати життя українців і змусити росіян розтратити власні, дуже дорогі безпілотники-камікадзе, снаряди та ракети.

Статті
Новини
Росія
ЄС
політика
корупція в Україні
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
Британія солдат
9 вересня, 2023 субота
Британського добровольця в Україні знайшли мертвим у водоймі зі зв'язаними руками
Ракетний комплекс "Іскандер"
10 вересня, 2023 неділя
У ГУР розповіли, скільки пускових установок "Іскандер" тримає РФ біля українського кордону
Удар російського безпілотника по Києву
10 вересня, 2023 неділя
Росіяни вночі запустили шахеди на Київ та Київщину: постраждало 5 людей. Хронологія подій
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.18
  • EUR
    Купівля 40.23
    Продаж 41.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
11 вересня
10:43
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному морі 10 кораблів: ситуація з ракетоносіями
10:31
Обстріл Дніпропетровщини 11 вересня
Окупанти завдали ударів по 9 областях України: є загиблий та троє поранених
10:30
СБУ затримала коригувальника нових атак по столичним ТЕЦ: ним виявився нацгвардієць
10:29
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
"Це вирішують суди": президент Бразилії змінив свою думку щодо ймовірності арешту Путіна
10:23
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець: На півдні ЗСУ створюють передумови для подальшого просування, є позитивні зміни біля Бахмута
10:08
Збиті російські безпілотники
Уночі сили ППО знищили 13 ворожих безпілотників
10:04
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 вересня: яка актуальна ціна євро та долара у банках
10:02
OPINION
Володимир Єрмоленко
Україна — це передусім нація всупереч
09:56
Оновлено
Кривий Ріг
Росіяни завдали масованого удару по Кривому Рогу: пускали "шахеди" та ракети
09:44
Обстріл Дніпропетровщини 11 вересня
Армія РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами: є руйнування
09:40
Олександр Маковей, Ігри Нескорених
Україна здобула 6 медалей у перший день Ігор Нескорнеих-2023
09:34
людина спить
Невролог пояснив, чому вранці небезпечно відкладати сигнал будильника
09:29
мобілізація на росії, чмобіки
Британська розвідка пояснила, як мобілізація впливає на ІТ-галузь в Росії
09:09
Анналена Бербок
Голова МЗС Німеччини Бербок прибула з неоголошеним візитом до Києва
09:09
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, - Міноборони
09:07
Луїс Рубіалес та Дженіфер Ермосо
В Іспанії президент федерації футболу оголосив про відставку через скандал із поцілунком гравчині
09:01
Путін і Кім Чен Ин
КНДР постачає зброю Росії для затягування боїв в Україні, але це не змінить хід війни, - Bloomberg
08:52
Ексклюзив
хасиди-паломники в Умані
Влада Умані назвала кількість хасидів, які уже прибули до міста
08:24
Ентоні Блінкен
"Для танго потрібні двоє": Блінкен розповів, чи можливі переговори Зеленського і Путіна
08:09
Оновлено
росія мобілізація
Українські захисники за добу знищили 580 окупантів, 6 танків та 28 артсистем, - Генштаб
08:00
Ексклюзив
острів Зміїний
У Силах оборони пояснили, чому ворог постійно завдає ударів по острову Зміїний
08:00
OPINION
Агія Загребельська
Як працює магія "Міжнародних спонсорів війни"?
07:49
Ганс-Дітер Флік
Збірна Німеччини з футболу погнала тренера після ганебної поразки від Японії
07:37
ЗСУ, контрнаступ
В ISW підтвердили просування ЗСУ на двох напрямках
07:35
Джо Байден
Байден запевнив, що учасники саміту G20 дійшли згоди щодо миру в Україні
06:56
російська армія, мобілізація
Росіяни відмовляються евакуювати з поля бою власних поранених та вбитих солдатів, - ISW
06:53
Збірна Німеччини з баскетболу
Німеччина вперше в історії виграла ЧС з баскетболу, США залишилися без медалей
06:31
Новак Джокович
Джокович переміг росіянина у фіналі US Open
05:58
Сергій Суровікін
Суровікін отримав нове призначення після відставки з посади командувача повітряно-космічних сил РФ, - ISW
05:25
Роберт Левандовські (праворуч), Албанія - Польща
Євро-2024: Польща програла Албанії, результати інших матчів 10 вересня
00:52
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Україна розробила механізм повернення українських дітей, - Лубінець
00:27
Володимир Зеленський
Якщо ЗСУ штовхнуть росіян з півдня, вони втечуть, - Зеленський
00:01
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
Армія РФ 24 рази обстріляла прикордоння Сумщини: пошкоджена вежа мобільного зв'язку
2023, неділя
10 вересня
23:29
FPV-дрон KH-S7
В Україні створили новий ударний FPV-дрон
22:56
Кадри катівні на Харківщині, де бойовики "ЛНР" влаштовували тортури мешканцям
Катування українців є частиною державної політики РФ, - ООН
22:21
ЗСУ
Зеленський підтвердив просування ЗСУ на сході та півдні України
22:06
Оновлено
На Донеччині росіяни обстріляли авто з волонтерами: загинули громадяни Іспанії та Канади
21:40
кордон Польща
Польських прикордонників закидали камінням 7 невідомих людей у білоруській формі
21:25
Російську важкоатлетку Каширіну позбавили золотих медалей та заборонили брати участь в змаганнях на 8 років через допінг
21:23
БМП CV90 збройних сил Норвегії
Україна та Швеція планують спільно виготовити тисячу БМП CV-90 для українських військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV