ЄС розшириться, щоб Путін не захопив нові землі, екзистенційна загроза для України – корупція. Акценти світових ЗМІ 11 вересня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 11 вересня.

До ЄС прагнуть залучити вісім нових членів, але це має свої загрози

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У Politico написали велику статтю присвячену розширенню ЄС і назвали її: "Путін хоче більше землі. ЄС змагається, щоб досягти цього першим".

Війна почата президентом Росії Володимиром Путіним підштовхнуло лідерів Європейського Союзу до створення власних планів розширення. Зараз тривають кроки, щоб залучити до блоку з 27 країн аж вісім нових членів.

Але історичне прагнення до розширення несе свої ризики для ЄС.

Додавання нових країн — потенційно включно з аграрним центром України — відкриє скриньку Пандори викликів. Потрібні будуть масштабні внутрішні реформи, і це, ймовірно, спровокує роки токсичної внутрішньої боротьби між нинішніми членами ЄС.

Незважаючи на болісні складності будь-якого процесу розширення, агресія Росії переконала деякі уряди ЄС, що вони не можуть дозволити собі чекати.

"Зараз настав момент бути сміливим і змінити наш підхід до розширення — щоб шість країн Західних Балкан, кожна з них, а також Україна та Молдова, чітко стали частиною нашої сім’ї", — сказав міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг. "Розширення — це не бюрократична тяганина... Йдеться про експорт і захист певної моделі життя вільних, відкритих західних демократій".

Очікується, що розширення буде основною темою щорічної промови президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн про стан ЄС 13 вересня. Міністри у справах Європи з 27 столиць блоку також мають заглибитись у це питання на зустрічі наприкінці жовтня, за словами двох високопоставлених дипломатів ЄС.

Важливо те, що Німеччина та Франція, схоже, беруть участь. Заявка канцлера Німеччини Олафа Шольца на початку цього року щодо "розширеної" Європи, а також позитивні сигнали з Парижа, де міністр з питань Європи Лоуренс Бун сказав, що ЄС має надати "послідовне повідомлення" країнам-кандидатам про приєднання до Союзу — не в останню чергу, щоб допомогти воювати з російським впливом.

Корупцією є другим фронтом у війні України проти Росії

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The New York Times написали статтю про проблеми корупції в Україні, яку назвали: "Корупція є екзистенційною загрозою для України, і українці це знають".

"Президент Джо Байден говорить про поділення світу на автократії та демократії. Але існує більш важливий поділ: між клептократіями, де лідери ставляться до своїх націй як до особистих скарбничок, і країнами, де корупція є скоріше винятком, ніж правилом", - відзначають журналісти.

З 2014 року українці борються за те, щоб перетягнути свою країну в цю другу категорію. Революція Гідності, в результаті якої проросійський президент втік, мала на меті не лише звільнити Україну від російського впливу. Йшлося також про те, щоб зруйнувати хватку олігархів, які — як і в багатьох колишніх радянських республіках — контролювали все, від телевізійних станцій до політиків у виборчих бюлетенях. Боротьба з корупцією є другим фронтом у війні України проти Росії.

Журналісти відзначають, що Україна прогресує і це не маленький подвиг посеред гарячої війни. Але, згідно з даними Transparency International, Україна все ще є другою найбільш корумпованою країною в Європі після Росії. З моменту російського вторгнення в лютому 2022 року безліч персонажів — від торговців зброєю до постачальників їжі для солдатів — збиралися пожинати великі прибутки, створюючи особисті інтереси в продовженні конфлікту.

З моменту вторгнення корупція була непопулярною темою у Вашингтоні, оскільки вона ризикувала підірвати американську підтримку, яка відчайдушно потрібна Україні.

"Ніхто краще не знає, якою екзистенційною загрозою може бути корупція, підриваючи суспільну довіру та легітимність держави, як самі українці. Відповідно до опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології цього року, українці вважають корупцію другою за серйозністю проблемою країни після російського вторгнення. Вони знають, що необхідно викорінити відмивання грошей і вплив олігархів як умову вступу до ЄС. З початку війни відсоток українців, які заявляють, що готові відстоювати свої права під час спілкування з бюрократами, зріс вдвічі — з 26 відсотків у 2021 році до 52 відсотків цього року. Це породжує надію, що українці починають протистояти корупції", — пишуть журналісти.

Українські законодавці відмовляються від перевірки. Більше року українські наглядові групи та міжнародні організації, які їх фінансують, заохочували уряд відновити декларування статків політиків, вимогу, яку було призупинено в перші дні вторгнення. Минулого тижня депутати в Києві ухвалили законопроект, який відновлює обов’язок декларування, але залишає інформацію закритою протягом року і більше. Менш ніж за 24 години понад 83 тисячі людей підписали петицію з проханням до Зеленського накласти вето на законопроект.

Як в Україні виробляють зброю-приманку

У BBC написали репортаж про зброю-приманку, яку створюють в Україні, щоб спрямувати російські удари по хибних цілях. Ці приманки створені з єдиною метою: бути знищеними якомога швидше. І в цьому, як хвалиться металургійна компанія, що стоїть за ними, ця зброя-приманка надзвичайно успішна: сотні стали ціллю російських військ майже одразу після того, як вони були розгорнуті.

"Українські гармати-гаубиці Д-20, гаубиці американського виробництва М777, мінометні труби, РЛС ППО… список можна продовжувати. Якщо він розгорнутий і функціонує в Україні, велика ймовірність, що Метінвест або скопіював його, або перебуває в процесі створення в невеликому ангарі, який сховався на краю великого промислового майданчика в центральній Україні. Там ви знайдете вражаючий набір копій найновіших американських і європейських технологій для війни", — пишуть британські журналісти.

До війни компанія була найбільшою металургійною групою України, але не займалася виробництвом зброї. Насправді, це все ще не так, оскільки єдиним виробництвом "зброї" є ця побічна лінія в приманках, надзвичайно правдивих, але не обладнаних ані дальністю стрільби, ані високою ціною. ЇХ мета подвійна: врятувати життя українців і змусити росіян розтратити власні, дуже дорогі безпілотники-камікадзе, снаряди та ракети.