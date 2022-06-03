ЄС скасував усі мита для українського експорту, Зеленський відреагував

Про це заявила на брифінгу в Брюсселі речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер, передає Укрінформ.

"Регуляторні правила, що тимчасово призупиняють усі збори з імпорту, що надходить в ЄС з України, були оприлюднені сьогодні в Офіційному журналі ЄС. Вони набудуть чинності завтра, 4 червня, та будуть діяти до 5 червня 2023 року", - сказала Міріам Гарсія Феррер.

Речниця Єврокомісії зазначила, що до таких кроків ЄС вдався заради допомоги відновленню українського бізнесу, який постраждав від російської агресії.

"Це безпрецедентний крок, спрямований на розвиток економіки України, яка була значно ослаблена внаслідок російської агресії. Він допоможе подолати важку ситуацію, в якій опинились українські виробники та експортери після російського військового вторгнення", - наголосила Гарсія Феррер.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на це рішення, зазначивши, що таким чином ЄС підтримає зокрема українських аграріїв.

"Скасування на рік тарифів і квот на імпорт з України підтримає виробників, зокрема аграріїв, допоможе відновленню економіки", - написав Зеленський у Twitter.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що Польща допомагатиме експорту українських товарів, переважно зерна.

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