ЄС тимчасово перейде на вугілля, щоб замістити дефіцит російського газу, – Reuters

Про це повідомили в Reuters з посиланням на заяву виконавчої директорки з питань міжнародних справ і кліматичного фінансування при Європейській комісії Еліни Бардрам.

"Незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до надзвичайної ситуації в ЄС. Ми спостерігаємо за вкрай грубими кроками путінської адміністрації щодо різкого зниження постачання газу "Газпромом" і вживаємо вкрай важливих заходів, але всі ці заходи тимчасові", – зазначила вона.

Представниця Єврокомісії наголосила, що використання вугілля в ЄС не означає відмову від довгострокових зобов’язань щодо зміни клімату.

Перед тим голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

"Надзвичайні заходи, вжиті європейськими країнами цього тижня для зменшення попиту на газ, такі як запуск старих вугільних електростанцій, були виправдані масштабами кризи. Попри побоювання щодо зростання викидів вуглецю", - додав Бірол.

Швеція та Данія слідом за Німеччиною, Австрією та Нідерландами у вівторок оголосили про перший етап планів на випадок надзвичайної ситуації для збереження постачань газу.

12 червня президентка Європейської комісії застерегла країни ЄС від повернення до використання викопного палива, а натомість нарощували інвестиції у відновлювану енергетику в умовах скорочення постачань газу з РФ. ЄС, за словами фон дер Ляєн, має "екстрені заходи", щоб реагувати на загрозу припинення постачань газу з Росії, включно з заходами з енергоощадження та визначенням галузей, які пріоритетно отримуватимуть газ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb