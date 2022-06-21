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У ЄС прогнозують повернення до вугілля через скорочення поставок газу з Росії

21 червня, 2022 вiвторок
01:26
Економіка вугілля

Президентка Європейської комісії застерігла країни ЄС від повернення до використання викопного палива, а натомість нарощували інвестиції у відновлювану енергетику в умовах скорочення поставок газу з РФ

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла в інтервʼю Financial Times.

Наразі неминуче зростання споживання вугілля, хоч і тимчасове, викликало занепокоєння, що низка країн-членів може використати енергетичку кризу, аби відтермінувати перехід до більш чистих джерел енергії.

"Ми повинні переконатися, що ми використовуємо цю кризу, щоб рухатися вперед і не повертатися до брудного викопного палива", - заявила вона. - "Це тонка межа, і немає розуміння, чи зробимо ми правильний поворот".

ЄС, за словами фон дер Ляєн, має "екстрені заходи", щоб реагувати на загрозу припинення поставок газу з Росії, включно з заходами з енергозбереження та визначенням галузей, які пріоритетно отримуватимуть газ.

Європейське споживання газу вже скоротилося на 9% у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року, зауважила вона, адже промисловість скорочує споживання частково у відповідь на майже рекордні ціни на природний газ. За її словами, якщо споживачі ослаблять температуру кондиціонерів на 2°C, це також може призвести до значних змін у використанні газу.

ЄС хоче прискорити плани збільшення виробництва з відновлюваних джерел та диверсифікувати джерела походження газу, наприклад, завдяки морським поставкам скрапленого природного газу (СПГ) з інших регіонів.

Так, блок сподівається, що збільшення поставок газу з вод Ізраїлю, Кіпру та Єгипту може забезпечити додаткові поставки СПГ для Європи. Фон дер Ляєн також зауважила, що такі виробники як Норвегія та Азербайджан збільшують свої обсяги виробництва, аби дати ЄС альтернативу російському газу, який до повномасштабного вторгнення РФ в Україну становив 40% від загального обсягу ЄС.

Відзначимо, 8 квітня у п'ятому пакеті санкцій проти Росії країни ЄС схвалили ембарго на імпорт вугілля.

  • Нагадаємо, у вівторок, 14 червня, російська енергетична компанія оголосила, що зменшує поставки природного газу в Німеччину через "Північний потік-1" на 40%. У середу, 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40% потужностей.
  • Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив у середу, що рішення російського енергетичного гіганта "Газпром" скоротити постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік-1" є політичним.
  • Згодом Росія суттєво обмежила постачання газу у ще декілька країн Європи, серед яких Франція, Італія та Австрія. Це ключові споживачі газу з РФ, які попередньо погодились на схему Путіна, що передбачає оплату за блакитне паливо "у рублях".

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ЄС
газ
вугілля
санкції ЄС проти Росії
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