Байден назвав термін відправки зброї в Україну

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Байден нагадав, що цієї середи, 24 квітня, йому надійшов пакет законів про національну безпеку. Він підписав його ще до полудня.

За його словами, наразі необхідне обладнання та зброя готуються до відправки в Україну.

"І цього тижня ми відправляємо зброю та обладнання в Україну, яка захищається від російських бомбардувань", - написав Байден.