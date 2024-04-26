Байден назвав термін відправки зброї в Україну
У п'ятницю, 26 квітня, президент США Джо Байден заявив, що зброя для України в рамках пакета іноземної допомоги буде відправлена вже цього тижня
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
Байден нагадав, що цієї середи, 24 квітня, йому надійшов пакет законів про національну безпеку. Він підписав його ще до полудня.
За його словами, наразі необхідне обладнання та зброя готуються до відправки в Україну.
"І цього тижня ми відправляємо зброю та обладнання в Україну, яка захищається від російських бомбардувань", - написав Байден.
- 25 квітня повідомлялось, що в адміністрації президента США Джо Байдена деякі чиновники скептично ставляться до того, що нового пакету допомоги вистачить для перемоги України.
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