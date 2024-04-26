"Це робить його суперваговитою фігурою": політолог Цибулько про Залужного на посаді посла у Великій Британії
Політолог Володимир Цибулько вважає, що генерал Залужний на посаді посла у Великій Британії може напрацювати як особисту контактну базу та зв'язки, так ще й буде включений у велику кількість важливих британсько-українських програм
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Дипломатична служба, як і військова, передбачає дуже регламентовану медійну присутність. І у цьому сенсі статус посла для генерала Залужного, навіть якщо комусь здалося, що це своєрідна синекура (добре оплачувана посада без докладання значних зусиль – ред.), але Велика Британія дуже важлива для України держава. І якщо посол Залужний інтенсивно розвиватиме всі обсяги необхідних контактів для України, то він напрацює й особисту контактну базу та зв'язки, і ще й буде включений у велику кількість важливих міждержавних, британсько-українських програм. Тобто це робить його суперваговитою фігурою", - підкреслив політолог.
За його словами, навіть незалежно від наміру Залужного балотуватися чи не балотуватися у випадку проведення виборів, коло його прихильників в Україні та ініціаторів висування його кандидатури на президентські вибори є доволі широким та барвистим.
"Хочу сказати, що, наприклад, у націонал-демократичному середовищі, в разі висування генерала Залужного та його готовності кандидувати на президентських виборах, жоден з потужних політиків націонал-демократичного табору не буде висуватися проти Залужного. Навпаки під нього буде відмобілізована вся націонал-демократична мережа, всі партії. Навіть, якщо у генерала Залужного не буде свого іменного фонду, то така структура на вибори складеться миттєво. Такий консолідаційний сценарій навколо фігури Залужного є цілком вірогідним, скоріш за все, я б сказав, ятриться в надрах української свідомості", - резюмував Володимир Цибулько.
- 7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії.
- 24 квітня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що ексголовнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний найближчими тижнями розпочне роботу на посаді посла у Великій Британії.
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