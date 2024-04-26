У Києві через ворожу провокацію терміново евакуйовують дві лікарні
У п'ятницю, 26 квітня, у Києві терміново евакуйовують дві лікарні, зокрема дитячу, через російську провокацію: ворог заявляє, що там нібито перебувають військові
Про це інформує КМДА.
Вказано, що йдеться про лікарні, які розташовані на вулиці Богатирській. Евакуацію з цих медзакладів проводять через поширення відео, на якому ворог фактично анонсує удар по них нібито через те, що там перебувають військові.
"Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці. Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці", - наголосили в КМДА.
Там додали, що вже звернулися до СБУ та Міністерства охорони здоров'я за допомогою.
- Окупанти станом на 12 лютого пошкодили в Україні 1525 об’єктів медзакладів, а 196 об’єктів повністю зруйнували - вони не підлягають відновленню.
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