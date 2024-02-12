Пошкоджені Росією 865 медичних закладів в Україні повністю або частково відновили, - МОЗ
В Україні повністю або частково відновили 865 об’єктів медичних закладів, які були пошкоджені через збройну агресію Росії
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
"За понад 23 місяці війни в різних регіонах України було відновлено повністю або частково 865 об’єктів медзакладів. Зокрема, 504 об’єкти відновлені повністю та ще 361 – частково. Найбільше – в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях", - розповіли в міністерстві.
Відомо, що окупанти за час повномасштабної агресії проти України пошкодили 1525 об’єктів медзакладів, а 196 об’єктів повністю зруйнували - вони не підлягають відновленню.
Згідно з МОЗ, медичні заклади Миколаївської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької, Київської та Чернігівської областей зазнали найбільших втрат. Водночас неможливо отримати повну інформацію щодо міри руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях.
У повідомленні додали, що армія ворога пошкодила 103 автівки екстреної медичної допомоги, 258 автомобілів знищила та 125 - захопила.
- Станом на 29 січня в Україні повністю відновлено 480 медичних закладів, а 372 об’єкти відновлено частково.
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