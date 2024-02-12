Пошкоджені Росією 865 медичних закладів в Україні повністю або частково відновили, - МОЗ

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

"За понад 23 місяці війни в різних регіонах України було відновлено повністю або частково 865 об’єктів медзакладів. Зокрема, 504 об’єкти відновлені повністю та ще 361 – частково. Найбільше – в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях", - розповіли в міністерстві.

Відомо, що окупанти за час повномасштабної агресії проти України пошкодили 1525 об’єктів медзакладів, а 196 об’єктів повністю зруйнували - вони не підлягають відновленню.

Згідно з МОЗ, медичні заклади Миколаївської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької, Київської та Чернігівської областей зазнали найбільших втрат. Водночас неможливо отримати повну інформацію щодо міри руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях.

У повідомленні додали, що армія ворога пошкодила 103 автівки екстреної медичної допомоги, 258 автомобілів знищила та 125 - захопила.