За час повномасштабної агресії РФ в Україні повністю відновили 480 медичних закладів, - МОЗ

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Попри війну та нові виклики для медичної системи в Україні тривають роботи з відновлення медзакладів. Так, за майже два роки в різних регіонах України відновлено повністю 480 обʼєктів медзакладів та ще 372 об’єкти відновлені частково", - зауважили в МОЗ.

Найбільше медичних закладів вдалося відновити в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

В установі зазначили, що майже за два роки повномасштабної війни окупанти пошкодили 1518 об’єктів медзакладів, ще 195 об’єктів зруйновані повністю - вони не підлягають відновленню.

"Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Київської та Чернігівської областей. У повному обсязі отримати інформацію щодо Луганської області наразі неможливо", - йдеться в повідомленні.

Водночас у МОЗ нагадали, що ворог пошкодив 103 автівки екстреної медичної допомоги, 253 автомобілі знищив, а 125 автівок захопив.