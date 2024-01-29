За час повномасштабної агресії РФ в Україні повністю відновили 480 медичних закладів, - МОЗ
За 23 місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні повністю відновлено 480 медичних закладів, а 372 об’єкти відновлено частково
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
"Попри війну та нові виклики для медичної системи в Україні тривають роботи з відновлення медзакладів. Так, за майже два роки в різних регіонах України відновлено повністю 480 обʼєктів медзакладів та ще 372 об’єкти відновлені частково", - зауважили в МОЗ.
Найбільше медичних закладів вдалося відновити в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.
В установі зазначили, що майже за два роки повномасштабної війни окупанти пошкодили 1518 об’єктів медзакладів, ще 195 об’єктів зруйновані повністю - вони не підлягають відновленню.
"Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Київської та Чернігівської областей. У повному обсязі отримати інформацію щодо Луганської області наразі неможливо", - йдеться в повідомленні.
Водночас у МОЗ нагадали, що ворог пошкодив 103 автівки екстреної медичної допомоги, 253 автомобілі знищив, а 125 автівок захопив.
- Станом на 3 січня росіяни з початку повномасштабної війни в Україні зруйнували вщент 195 об'єктів медзакладів, 1497 будівлі пошкодили.
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