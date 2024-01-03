МОЗ оприлюднило свіжі дані щодо зруйнованих та пошкоджених Росією медзакладів

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"За майже два роки повномасштабної війни чимало українських лікарень, пологових будинків, поліклінік, амбулаторій та інших медзакладів зазнали значних ушкоджень або були зруйновані вщент російськими ракетами. Зокрема, Росія повністю знищила 195 обʼєктів медзакладів – відновити їх неможливо. Ще 1 497 обʼєктів - пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпровщини та Херсонщини.

Крім того, російські окупанти пошкодили 103 авто екстреної медичної допомоги. Ще 253 швидких знищено, 125 - захоплено.

"Ворог продовжує системно обстрілювати українську цивільну інфраструктуру, в тому числі й медичну. Кожен снаряд та ракета є доказом російського терору проти мирного населення та цивільних об'єктів", - наголосили у МОЗ.

У відомстві додали, що наразі в Україні триває відбудова медичної інфраструктури. Зокрема, відновлюють ті об'єкти, які зазнали незначних ушкоджень. У них, наприклад, вибиті вікна, двері, пошкоджено фасад чи покрівлю тощо.