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Війна з Росією: хроніка
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МОЗ оприлюднило свіжі дані щодо зруйнованих та пошкоджених Росією медзакладів

3 січня, 2024 середа
10:04
Війна з Росією на фото: наслідки російського обстрілу по лікарні Херсона

З початку повномасштабного вторгнення росіяни в Україні зруйнували вщент 195 об'єктів медзакладів, ще 1497 будівель пошкоджено

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"За майже два роки повномасштабної війни чимало українських лікарень, пологових будинків, поліклінік, амбулаторій та інших медзакладів зазнали значних ушкоджень або були зруйновані вщент російськими ракетами. Зокрема, Росія повністю знищила 195 обʼєктів медзакладів – відновити їх неможливо. Ще 1 497 обʼєктів - пошкоджено", - йдеться у повідомленні. 

Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпровщини та Херсонщини.

Крім того, російські окупанти пошкодили 103 авто екстреної медичної допомоги. Ще 253 швидких знищено, 125 - захоплено. 

"Ворог продовжує системно обстрілювати українську цивільну інфраструктуру, в тому числі й медичну. Кожен снаряд та ракета є доказом російського терору проти мирного населення та цивільних об'єктів", - наголосили у МОЗ. 

У відомстві додали, що наразі в Україні триває відбудова медичної інфраструктури. Зокрема, відновлюють ті об'єкти, які зазнали незначних ушкоджень. У них, наприклад, вибиті вікна, двері, пошкоджено фасад чи покрівлю тощо. 

  • Станом на 18 грудня в Україні повністю або частково відновили 850 пошкоджених окупантами об'єктів медзакладів. 
Суспільство
Україна
Медицина
Здоров'я
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