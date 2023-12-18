В Україні повністю або частково відновили 850 пошкоджених окупантами об'єктів медзакладів

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"За майже 22 місяці повномасштабної війни в Україні вдалося повністю або частково відновити 850 об’єктів медзакладів, які пошкодила російська армія", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що разом із партнерами продовжують працювати над відновленням української медичної інфраструктури, щоб лікарі могли повноцінно працювати, а пацієнти мали доступ до потрібних медичних послуг.

Станом на середину грудня 2023 року у різних областях України було відновлено повністю 446 об’єктів медзакладів, ще 404 відновили частково, зауважили у МОЗ. Найбільше – у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Чернігівській і Херсонській областях.