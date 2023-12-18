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В Україні повністю або частково відновили 850 пошкоджених окупантами об'єктів медзакладів

18 грудня, 2023 понедiлок
11:43
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В Україні триває відновлення медичних закладів, пошкоджених російськими ракетами, дронами та артилерійськими снарядами. Наразі відремонтовано 850 об'єктів

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"За майже 22 місяці повномасштабної війни в Україні вдалося повністю або частково відновити 850 об’єктів медзакладів, які пошкодила російська армія", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що разом із партнерами продовжують працювати над відновленням української медичної інфраструктури, щоб лікарі могли повноцінно працювати, а пацієнти мали доступ до потрібних медичних послуг. 

Станом на середину грудня 2023 року у різних областях України було відновлено повністю 446 об’єктів медзакладів, ще 404 відновили частково, зауважили у МОЗ. Найбільше – у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Чернігівській і Херсонській областях. 

  • Минулого тижня в МОЗ повідомляли, що окупанти зруйнували вщент 195 обʼєктів медзакладів, вони відновленню не підлягають. Ще 1480 обʼєктів пошкоджено. 
Здоров'я
Україна
Медицина
Війна з Росією
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