Відновленню не підлягають: з початку повномасштабного вторгнення РФ знищила в Україні 195 об'єктів медзакладів
З початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували вщент 195 об'єктів медзакладів, вони відновленню не підлягають. Ще 1480 будівель в Україні пошкоджено
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпровщини та Херсонщини.
Також ворог пошкодив 103 автівки екстреної медичної допомоги, ще 253 автомобілі знищив та 125 машин захопив.
"Однак, попри ворожі обстріли, Україна активно відбудовує медичну інфраструктуру. Переважно йдеться про об'єкти, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиті вікна, двері, пошкоджено фасад чи покрівлю тощо. Наразі вже вдалося повністю відновити 444 об'єкти медзакладів, ще 405 об’єктів відновлені частково. Найбільше – у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Чернігівській і Херсонській областях", - повідомили у МОЗ.
- У листопаді стало відомо, що коштом ініціативи UNITED24 відбудували Чернігівський медичний центр сучасної онкології. Його було пошкоджено вибуховими хвилями та осколками мін, коли на околицях міста йшли бої.
- Також у Нікополі Дніпропетровської області відновили дитячу лікарню, яку росіяни пошкодили у жовтні 2022 року.
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