Відновленню не підлягають: з початку повномасштабного вторгнення РФ знищила в Україні 195 об'єктів медзакладів

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпровщини та Херсонщини.

Також ворог пошкодив 103 автівки екстреної медичної допомоги, ще 253 автомобілі знищив та 125 машин захопив.

"Однак, попри ворожі обстріли, Україна активно відбудовує медичну інфраструктуру. Переважно йдеться про об'єкти, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиті вікна, двері, пошкоджено фасад чи покрівлю тощо. Наразі вже вдалося повністю відновити 444 об'єкти медзакладів, ще 405 об’єктів відновлені частково. Найбільше – у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Чернігівській і Херсонській областях", - повідомили у МОЗ.