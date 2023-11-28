У Нікополі відновили дитячу лікарню, яку росіяни пошкодили у жовтні 2022 року

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.

"З літа минулого року Нікополь перебував під безперервними артобстрілами, внаслідок чого багато обʼєктів інфраструктури, в тому числі й медичної, пошкоджено або зруйновано вщент", - зазначають у міністерстві.

Відтак, внаслідок вибухової хвилі від обстрілу окупантів восени 2022 року зазнали пошкоджень утеплення фасаду, вікна, огорожа та асфальтне покриття дороги Нікопольської міської дитячої лікарні. Крім того, медзаклад потребував поточного ремонту.

Лікарня власним коштом замінила пошкоджені вікна та двері. Крім того, було здійснено поточний ремонт та проведені роботи з благоустрою.

"Зараз лікарня продовжує працювати та повноцінно надавати потрібні медичні послуги населенню регіону", - зазначили в МОЗ.

Вказано, що на Дніпропетровщині від початку повномасштабного вторгнення повністю відновили 64 об’єктів медзакладів. Ще 21 об’єкт відбудували частково.