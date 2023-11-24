Ініціатива UNITED24: у Чернігові відбудували медцентр сучасної онкології

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.

Вказано, що зокрема, було пошкоджено центральний шестиповерховий корпус хірургії. Осколками та вибуховими хвилями вибило вікна, зазнали пошкоджень дах та стіни, діагностична апаратура. Під час одного з ударів постраждали також три співробітники: один отримав контузію, два - осколкові поранення.

За словами виконувача обов’язків генерального директора медзакладу Олександра Заїки, попри загрозу обстрілів у медзакладі залишалися 49 пацієнтів, оскільки вони потребували постійного догляду. Тих пацієнтів, які перебували вдома, консультували телефоном, людей, які потребували операції скеровували в області, де не було активних бойових дій.

Медцентр відновив роботу у квітні минулого року. Проте будівля перебувала в аварійному стані: вибиті вікна закривали плівкою або стелажами, пошкоджений дах перекрили руберойдом. Відновлювати центр почали на початку цього року.

"Відомий німецький виробник "Bayer" перерахував через фандрейзингову платформу "UNITED24" 1 300 000 євро на відновлення та оснащення медичних закладів України. За рішенням комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я частину цих коштів, а саме — 26 млн 784 тис. грн спрямовано на відновлення Чернігівського медичного центру сучасної онкології", - йдеться у повідомленні.