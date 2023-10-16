Міст у Чернігові, який розбомбили у період окупації, планують відновити до кінця 2024 року

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області на своїй Facebook-сторінці.

Наразі на мосту через річку Десна у Чернігові будівельники розпочали насування прогонової будови.

"Це один із найбільш трудомістких етапів роботи на штучній споруді. Проводять його за допомогою потужних гідравлічних домкратів, які штовхають металеві конструкції вперед на опори. Також зараз влаштовуємо земляне полотно заїздів на міст, виконуємо армування та бетонування монолітних стін наземної частини мосту, наносимо шар гідроізоляції на поверхню вже готових монолітних стін", - йдеться у повідомленні.

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області

Водночас проводиться розширення проїзної частини дороги на підʼїзді до моста.

Новий міст матиме довжину 628 метрів і висоту 22 метри та 4 смуги руху для забезпечення повноцінного руху транспорту.