У Чернігові росіяни розбомбили міст через Десну, що використовувався для евакуації мирних жителів
У Чернігові російські військові розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом
Інформацію "Суспільному" підтвердив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
"На міст скинули авіабомби, один із прольотів упав", – заявив він.
Цим мостом із Чернігова рухалися евакуаційні рейси та завозилася гуманітарна допомога до міста.
Він додав, що через ураження об’єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії у місті Чернігів відсутнє електро-, тепло та водопостачання, газопостачання здійснюється частково.
- Нагадаємо, боєць ТрО Чернігова заявив, що на місто залишилась одна лікарня, решта – зруйновані.
- Додамо, окупанти активно застосовують ракети й авіацію, у Білорусі військова техніка РБ і РФ переміщується до українського кордону, а небайдужі білоруси частково вивели з ладу залізничне сполучення між Україною та Білоруссю.
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