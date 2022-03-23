У Чернігові росіяни розбомбили міст через Десну, що використовувався для евакуації мирних жителів

Інформацію "Суспільному" підтвердив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"На міст скинули авіабомби, один із прольотів упав", – заявив він.

Цим мостом із Чернігова рухалися евакуаційні рейси та завозилася гуманітарна допомога до міста.

Він додав, що через ураження об’єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії у місті Чернігів відсутнє електро-, тепло та водопостачання, газопостачання здійснюється частково.

Нагадаємо, боєць ТрО Чернігова заявив, що на місто залишилась одна лікарня, решта – зруйновані.

Додамо, окупанти активно застосовують ракети й авіацію, у Білорусі військова техніка РБ і РФ переміщується до українського кордону, а небайдужі білоруси частково вивели з ладу залізничне сполучення між Україною та Білоруссю.