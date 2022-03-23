РФ активно застосовує авіацію в Україні, проводить мобілізацію, а в Білорусі військова техніка скупчується біля українського кордону, - Генштаб ЗСУ

Про це заявив Генштаб ЗСУ.



Українські захисники продовжують оборону на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.



На Східному напрямку оперативні угруповання військ діють у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійського операційних районів. Вони не дозволяють окупантам відновити наступ у напрямках на Слов’янськ та частиною сил - на Лозову. ЗСУ стримують просування росіян у напрямку на Запоріжжя.



Угруповання об’єднаних сил стримує вороже просування в напрямку на Попасну й Курахове та здійснює кругову оборону Маріуполя.



На Північно-Східному напрямку триває оборона у визначеній операційній зоні. ЗСУ зосереджують основні зусилля на прикритті державного кордону, стримуванні наступу противника в районі Малина.



На Сіверщині українські військові утримують оборону Чернігова та стримують просування росіян у напрямку на Київ.



На Південно-Східному напрямку триває оборона, здійснюється підтримка дій сухопутних угруповань військ та окремих підрозділів, оборона пунктів базування й морських портів у Чорноморській операційній зоні, Миколаєва та населених пунктів Миколаївської області.



Українські захисники стримують противника у напрямках на Кривий Ріг і Нововоронцовку, проводять стабілізаційну операцію, виконують територіальну оборону.



Генштаб ЗСУ повідомляє про активні дії російської авіації та завдання ударів з використанням ракет за 22 березня.



ПС ЗСУ відбивають ракетно-авіаційні удари та повітряний напад окупантів, здійснює протиповітряне прикриття важливих об’єктів України й угруповань військ.



Упродовж 22 березня українські військові уразили понад 17 російських повітряних цілей ворога: 6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет. Крім того, авіація ПС завдавала ударів по скупченню техніки й живої силиокупантів та здійснювала ураження ворожих крилатих ракет.



У РФ проводять приховану мобілізацію для поповнення втрат окупантів. Військкомати намагаються залучити колишніх військових, віддають перевагу тим, хто вже має бойовий досвід.



У Білорусі опозиція й небайдужі громадяни, які засуджують війну РФ проти України, частково вивели з ладу залізничне сполучення між білоруською й українською територіями. Інформацію уточнюєть.



Водночас, за наявною інформацією, по Білорусі активно переміщується й накопичується біля кордону з Україною російська й білоруська військова техніка



Противника деморазлізовано на окремих напрямках. Під час штурму Маріуполя в одному із російських загонів спецпризначення менш ніж 10% особового складу готові продовжити воювати проти України, а решта окупантів убиті, поранені, хворі або деморалізовані.



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