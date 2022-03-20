На весь Чернігів залишилась одна лікарня, решта – зруйновані, – боєць ТрО Чернігова
Микола Кривулько зауважив, що в Чернігові складна гуманітарна ситуація, чим далі, тим гірше з продуктами
"Люди втомились, звісно, намагаються виїхати з міста. Люди готують їжу на вогні біля будинків, копають туалети біля багатоповерхівок – виживають як можуть. Окупанти б’ють без прицілу – куди попало, аби налякати людей. 3 з 4 лікарень повністю зруйновані. Тож вони просто руйнують місто", – розповів він в етері Espreso.TV.
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Кривулько наголосив, що військові дають відсіч окупанту: "Ми не те, що не відступаємо, а хочемо йти вперед".
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Також боєць порадив жителям Чернігова за можливості евакуюватись: "Військовим важко відволікатись на захист цивільних, особливо на окраїнах міста. Тож жителям краще евакуюватись у центр країни".
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