Без імпорту нам не обійтися: нардеп Кучеренко про дефіцит електроенергії в Україні

Про це він розповів у етері Еспресо.



"Дефіцит електроенергії - постійний, перманентний. Ми закуповуємо електроенергію на рівні мінімум 700 МВт. Це досить потужний обсяг. Тобто без імпорту електроенергії ми сьогодні не обійдемося. Цей дефіцит буде зростати. Енергетики хочуть вийти на рівень спроможності мереж десь 1500 МВт, але нам навіть і цього не буде вистачати, бо ракетні удари вивели з ладу 6000 МВт. А ми зараз за рахунок імпорту можемо покрити максимум 1500 МВт. Щодо наслідків, це однозначно будуть графіки обмеження", - зауважив народний депутат України.

Олексій Кучеренко додав, що він дуже переживає, аби уряд не прийняв рішення щодо цінових тарифів, бо банально не буде вистачати грошей, щоб енергетика прокручувалася за своїми ринковими схемами.