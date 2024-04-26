Без імпорту нам не обійтися: нардеп Кучеренко про дефіцит електроенергії в Україні
Олексій Кучеренко, народний депутат України, зазначив, що ракетні удари РФ по енергосистемі України вивели з ладу 6000 МВт, а це однозначно призведе до графіків обмеження електропостачання
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Дефіцит електроенергії - постійний, перманентний. Ми закуповуємо електроенергію на рівні мінімум 700 МВт. Це досить потужний обсяг. Тобто без імпорту електроенергії ми сьогодні не обійдемося. Цей дефіцит буде зростати. Енергетики хочуть вийти на рівень спроможності мереж десь 1500 МВт, але нам навіть і цього не буде вистачати, бо ракетні удари вивели з ладу 6000 МВт. А ми зараз за рахунок імпорту можемо покрити максимум 1500 МВт. Щодо наслідків, це однозначно будуть графіки обмеження", - зауважив народний депутат України.
Олексій Кучеренко додав, що він дуже переживає, аби уряд не прийняв рішення щодо цінових тарифів, бо банально не буде вистачати грошей, щоб енергетика прокручувалася за своїми ринковими схемами.
- Напередодні у ДТЕК назвали чотири умови для введення погодинних графіків відключення світла в Україні, що буде способом збалансувати енергосистему.
- 23 квітня виконавчий директор енергетичної компанії ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що для відновлення потужностей українських теплоелектростанцій, втрачених через російські обстріли, необхідно 350 мільйонів доларів
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.26Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе