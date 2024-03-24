Внаслідок обстрілів ДТЕК втратив половину виробничих потужностей
Унаслідок найбільшої за увесь час повномасштабного вторгнення російської атаки по українській інфраструктурі 22 березня ДТЕК втратив половину генерації електроенергії
Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в етері телеканалу 1+1.
"Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення – будемо з'ясовувати ще декілька днів", - зазначив він, додавши, що цей процес є довготривалим та може зайняти "не день, не тиждень і не місяць".
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За словами Коваленка, росіяни обстрілювали енергетичну інфраструктуру кількох регіонів 60 дронами та 90 ракетами одночасно.
"Ворог бив одразу по двох частинам системи - генеруючій та розподільчій. Якщо почати із першої, то було уражено кілька типів генерації - близько 20 підстанцій та Дніпрогес. Багато ударів прийшлося на трансформатори й мережеві вузли, що розподіляють енергію", - констатував він.
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Коваленко зауважив, що цю атаку можна вважати комплексною, "оскільки вона знижує здатність нашої системи генерувати й передавати".
- Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. У Харкові окупанти завдали понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю залишилося без світла. Метро працює лише як укриття. Харківський вокзал перевели на резервне живлення. Детальніше про атаку читайте тут.
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