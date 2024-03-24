Внаслідок обстрілів ДТЕК втратив половину виробничих потужностей

Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в етері телеканалу 1+1.

"Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення – будемо з'ясовувати ще декілька днів", - зазначив він, додавши, що цей процес є довготривалим та може зайняти "не день, не тиждень і не місяць".

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За словами Коваленка, росіяни обстрілювали енергетичну інфраструктуру кількох регіонів 60 дронами та 90 ракетами одночасно.

"Ворог бив одразу по двох частинам системи - генеруючій та розподільчій. Якщо почати із першої, то було уражено кілька типів генерації - близько 20 підстанцій та Дніпрогес. Багато ударів прийшлося на трансформатори й мережеві вузли, що розподіляють енергію", - констатував він.

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Коваленко зауважив, що цю атаку можна вважати комплексною, "оскільки вона знижує здатність нашої системи генерувати й передавати".