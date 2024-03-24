У Кривому Розу відключатимуть світло, лікарні й насосні станції переходять на генератори
Очільник міської адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у місті запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
"Енергетики запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії. Лікарні, насосні та інші об'єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори", - заявив він.
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Зокрема, він нагадав, що наразі у Кривому Розі працює 213 Пунктів незламності та порекомендував містянам зарядити телефони та павербанки.
- Ввечері суботи, 23 березня, росіяни запустили ударні БПЛА і крилаті ракети для обстрілу України. У результаті атаки падіння осколків зафіксували у Київській і Дніпропетровській областях, на Львівщині атаковано обʼєкт критичної інфраструктури, а також пошкоджена припортова інфраструктура Одещини.
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