У Кривому Розу відключатимуть світло, лікарні й насосні станції переходять на генератори

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Енергетики запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії. Лікарні, насосні та інші об'єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори", - заявив він.

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Зокрема, він нагадав, що наразі у Кривому Розі працює 213 Пунктів незламності та порекомендував містянам зарядити телефони та павербанки.