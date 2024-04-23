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Для відновлення ТЕС необхідно $350 млн, - директор ДТЕК Сахарук

23 квітня, 2024 вiвторок
06:56
Економіка РФ обстріляла теплоелектростанцію

Виконавчий директор енергетичної компанії ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що для відновлення потужностей українських теплоелектростанцій, втрачених через російські обстріли, необхідно 350 мільйонів доларів

Про це він сказав на заході "Відбудова України", пише Економічна правда.

За словами Сахарука, через те, що Україна втратила внаслідок останніх атак 8 ГВт генераційних потужностей, наразі очікується дефіцит електроенергії у пікові періоди влітку та взимку.

Він зазначив, що для покриття критичних потреб на кшталт заживлення шпиталів можуть використовуватися газові турбіни, проте для забезпечення потреб у великому масштабі потрібне відновлення теплової генерації (ТЕС).

"У нас є 6 електростанцій. Одну з них ми поки не будемо відбудовувати, адже вона знаходиться близько до фронту, і там постійні обстріли. Крім того, єдиний шлях для постачання туди вугілля зруйновано", - розповів директор ДТЕК і додав, що потужність ТЕС становить 1 ГВт. 

За даними керівництва ДТЕК, завдані збитки приблизно оцінюються у 250 млн доларів, ще 100 млн необхідні на проведення робіт. Для порівняння, торік компанія зазнала дещо меншої шкоди, і витратила 110 млн доларів на відновлення після зимових обстрілів 2022 року.  

Зазначається, що у 2023 році ця сума покривалася власним коштом, але зараз ДТЕК розглядає різні способи залучення коштів. Наприклад, отримання деталей та складових з європейських енергетичних об’єктів, і наразі перемовини ведуться з урядами Німеччини, Румунії, Болгарії, Греції та Литви.

Сахарук переконаний, що такий спосіб – найшвидше рішення для України, проте він не покриє всіх потреб. Крім того, компанія може використовувати кошти Фонду енергетичної підтримки України та інших донорів:  USAID,  JICA та інші.

  • Напередодні у ДТЕК назвали чотири умови для введення погодинних графіків відключення світла в Україні, що буде способом збалансувати енергосистему.
Теги:
Україна
Війна з Росією
Енергія
ракетний удар
Енергетика
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