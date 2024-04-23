Для відновлення ТЕС необхідно $350 млн, - директор ДТЕК Сахарук

Про це він сказав на заході "Відбудова України", пише Економічна правда.

За словами Сахарука, через те, що Україна втратила внаслідок останніх атак 8 ГВт генераційних потужностей, наразі очікується дефіцит електроенергії у пікові періоди влітку та взимку.

Він зазначив, що для покриття критичних потреб на кшталт заживлення шпиталів можуть використовуватися газові турбіни, проте для забезпечення потреб у великому масштабі потрібне відновлення теплової генерації (ТЕС).

"У нас є 6 електростанцій. Одну з них ми поки не будемо відбудовувати, адже вона знаходиться близько до фронту, і там постійні обстріли. Крім того, єдиний шлях для постачання туди вугілля зруйновано", - розповів директор ДТЕК і додав, що потужність ТЕС становить 1 ГВт.

За даними керівництва ДТЕК, завдані збитки приблизно оцінюються у 250 млн доларів, ще 100 млн необхідні на проведення робіт. Для порівняння, торік компанія зазнала дещо меншої шкоди, і витратила 110 млн доларів на відновлення після зимових обстрілів 2022 року.

Зазначається, що у 2023 році ця сума покривалася власним коштом, але зараз ДТЕК розглядає різні способи залучення коштів. Наприклад, отримання деталей та складових з європейських енергетичних об’єктів, і наразі перемовини ведуться з урядами Німеччини, Румунії, Болгарії, Греції та Литви.

Сахарук переконаний, що такий спосіб – найшвидше рішення для України, проте він не покриє всіх потреб. Крім того, компанія може використовувати кошти Фонду енергетичної підтримки України та інших донорів: USAID, JICA та інші.