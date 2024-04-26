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Головна Технології Українські підлітки перемогли на міжнародному хакатоні з ШІ: який проєкт представили

Українські підлітки перемогли на міжнародному хакатоні з ШІ: який проєкт представили

26 квітня, 2024 п'ятниця
18:48
Технології Українська команда перемогла на міжнародному хакатоні зі штучного інтелекту

На міжнародному хакатоні зі штучного інтелекту перемогла команда українських школярів: вони представили проєкт застосунку для вивчення та озвучення жестової мови

Про це інформує Мінцифри.

Вказано, що Україна вперше брала участь у технологічному хакатоні Teens in AI. Школярі з Політехнічного ліцею КПІ імені І. Сікорського у фіналі змагалися з командами з Британії, Туреччини, Казахстану й Таїланду. 

Українські підлітки на хакатоні представили проєкт ConnectAbility - це застосунок на базі штучного інтелекту, який допомагає вивчати та озвучувати жестову мову. Їхній проєкт переміг, а вони отримали призи від міжнародних організаторів.

"Пишаємося нашими школярами! Ви драйвери інноваційного майбутнього", - наголосили в Мінцифри. 

  • Раніше в Україні відібрали 14 проєктів, які представлятимуть країну на технологічній конференції VivaTech 2024. 
Теги:
Світ
Україна
штучний інтелект
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