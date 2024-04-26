Українські підлітки перемогли на міжнародному хакатоні з ШІ: який проєкт представили

Про це інформує Мінцифри.

Вказано, що Україна вперше брала участь у технологічному хакатоні Teens in AI. Школярі з Політехнічного ліцею КПІ імені І. Сікорського у фіналі змагалися з командами з Британії, Туреччини, Казахстану й Таїланду.

Українські підлітки на хакатоні представили проєкт ConnectAbility - це застосунок на базі штучного інтелекту, який допомагає вивчати та озвучувати жестову мову. Їхній проєкт переміг, а вони отримали призи від міжнародних організаторів.

"Пишаємося нашими школярами! Ви драйвери інноваційного майбутнього", - наголосили в Мінцифри.