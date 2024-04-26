Українські підлітки перемогли на міжнародному хакатоні з ШІ: який проєкт представили
На міжнародному хакатоні зі штучного інтелекту перемогла команда українських школярів: вони представили проєкт застосунку для вивчення та озвучення жестової мови
Про це інформує Мінцифри.
Вказано, що Україна вперше брала участь у технологічному хакатоні Teens in AI. Школярі з Політехнічного ліцею КПІ імені І. Сікорського у фіналі змагалися з командами з Британії, Туреччини, Казахстану й Таїланду.
Українські підлітки на хакатоні представили проєкт ConnectAbility - це застосунок на базі штучного інтелекту, який допомагає вивчати та озвучувати жестову мову. Їхній проєкт переміг, а вони отримали призи від міжнародних організаторів.
"Пишаємося нашими школярами! Ви драйвери інноваційного майбутнього", - наголосили в Мінцифри.
- Раніше в Україні відібрали 14 проєктів, які представлятимуть країну на технологічній конференції VivaTech 2024.
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