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VivaTech 2024: 14 стартапів представлять Україну на технологічній конференції у Франції

24 квітня, 2024 середа
21:13
Технології

В Україні відібрали 14 проєктів, які представлятимуть країну на технологічній конференції VivaTech 2024

Про це повідомили в Мінцифрі.

VivaTech – це одна найбільших технологічних конференцій Європи, яка щорічно збирає технократів, інвесторів і всіх тих, хто вірить у силу технологій для перетворення бізнесу й суспільства. Цього року вона відбудеться з 22 до 25 травня в Парижі. 

У конференції візьмуть участь близько 11 тисяч стартапів. Україну представить національна делегація із 14 компаній і стартапів, які визначили за результатами відбору. 

Фото: телеграм-канал Мінцифри

 

Фото: телеграм-канал Мінцифри

 

На VivaTech 2024 потрапили такі національні проєкти:

  1. Bimp – платформа для малого й середнього бізнесу, яка інтегрує та автоматизує обмін даними між компаніями та постачальниками;
  2. OUTEX – інноваційний застосунок для занять спортом і реабілітації, що самостійно коригує виконання вправ;
  3. Weblium – простий конструктор сайтів, що дає змогу створити вебсайт за один день без спеціальних навичок;
  4. Promova – персоналізована платформа для вивчення мов, яка поєднує різні інструменти для ефективного навчання;
  5. Reservbleil – сервіс допомагає вибрати заклад на мапі (кафе, ресторан, бар тощо) та забронювати в ньому столик;
  6. PinMy – рішення для додавання голосових і текстових коментарів на зображення підвищує ефективність співпраці з командою;
  7. Easy Peasy Insurtech – онлайн-платформа страхування дає змогу водіям страхувати авто за принципом «скільки їздиш, стільки платиш»;
  8. UA Green – виробник вітроелектростанцій допомагає європейським домогосподарствам і громадам користуватися доступними джерелами чистої енергії;
  9. Deus Robotics – компанія створює роботи для логістики. Завдяки ШІ та сучасним технологіям вони спрощують роботу організацій складів;
  10. HowCow – ШІ-система визначає найкращий час для запліднення корів і виявляє проблеми зі здоров’ям;
  11. UTU – будівельний 3D-принтер друкує з бетону будинки, декор, фортифікаційні споруди;
  12. EDMAPS – LMS-платформа робить процес навчання дітей таким же цікавим і захопливим, як комп’ютерна гра;
  13. Genera – інноваційний стартап допомагає в онлайн-шопінгу. Він визначає розміри тіла, поставу і демографічні дані та надає персоналізовані поради для шопінгу;
  14. Mark – розробник ШІ-рішень, які забезпечують повний медичний супровід користувачів, а також координують взаємодію клінік, лабораторій і страхових компаній.
Теги:
Світ
Наука
Україна
Франція
штучний інтелект
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