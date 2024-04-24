VivaTech 2024: 14 стартапів представлять Україну на технологічній конференції у Франції

Про це повідомили в Мінцифрі.

VivaTech – це одна найбільших технологічних конференцій Європи, яка щорічно збирає технократів, інвесторів і всіх тих, хто вірить у силу технологій для перетворення бізнесу й суспільства. Цього року вона відбудеться з 22 до 25 травня в Парижі.

У конференції візьмуть участь близько 11 тисяч стартапів. Україну представить національна делегація із 14 компаній і стартапів, які визначили за результатами відбору.

Фото: телеграм-канал Мінцифри

Фото: телеграм-канал Мінцифри

На VivaTech 2024 потрапили такі національні проєкти: