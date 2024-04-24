VivaTech 2024: 14 стартапів представлять Україну на технологічній конференції у Франції
В Україні відібрали 14 проєктів, які представлятимуть країну на технологічній конференції VivaTech 2024
Про це повідомили в Мінцифрі.
VivaTech – це одна найбільших технологічних конференцій Європи, яка щорічно збирає технократів, інвесторів і всіх тих, хто вірить у силу технологій для перетворення бізнесу й суспільства. Цього року вона відбудеться з 22 до 25 травня в Парижі.
У конференції візьмуть участь близько 11 тисяч стартапів. Україну представить національна делегація із 14 компаній і стартапів, які визначили за результатами відбору.
Фото: телеграм-канал Мінцифри
Фото: телеграм-канал Мінцифри
На VivaTech 2024 потрапили такі національні проєкти:
- Bimp – платформа для малого й середнього бізнесу, яка інтегрує та автоматизує обмін даними між компаніями та постачальниками;
- OUTEX – інноваційний застосунок для занять спортом і реабілітації, що самостійно коригує виконання вправ;
- Weblium – простий конструктор сайтів, що дає змогу створити вебсайт за один день без спеціальних навичок;
- Promova – персоналізована платформа для вивчення мов, яка поєднує різні інструменти для ефективного навчання;
- Reservbleil – сервіс допомагає вибрати заклад на мапі (кафе, ресторан, бар тощо) та забронювати в ньому столик;
- PinMy – рішення для додавання голосових і текстових коментарів на зображення підвищує ефективність співпраці з командою;
- Easy Peasy Insurtech – онлайн-платформа страхування дає змогу водіям страхувати авто за принципом «скільки їздиш, стільки платиш»;
- UA Green – виробник вітроелектростанцій допомагає європейським домогосподарствам і громадам користуватися доступними джерелами чистої енергії;
- Deus Robotics – компанія створює роботи для логістики. Завдяки ШІ та сучасним технологіям вони спрощують роботу організацій складів;
- HowCow – ШІ-система визначає найкращий час для запліднення корів і виявляє проблеми зі здоров’ям;
- UTU – будівельний 3D-принтер друкує з бетону будинки, декор, фортифікаційні споруди;
- EDMAPS – LMS-платформа робить процес навчання дітей таким же цікавим і захопливим, як комп’ютерна гра;
- Genera – інноваційний стартап допомагає в онлайн-шопінгу. Він визначає розміри тіла, поставу і демографічні дані та надає персоналізовані поради для шопінгу;
- Mark – розробник ШІ-рішень, які забезпечують повний медичний супровід користувачів, а також координують взаємодію клінік, лабораторій і страхових компаній.
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