Взяти Часів Яр в оперативне оточення: в ОСУВ "Хортиця" розкрили плани російської армії

Про це він заявив у етері телемарафону "Єдині новини".

За його словами, наразі росіяни зосередили свої зусилля для прориву оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас. Їхня мета - захоплення населеного пункту Часів Яр та створення там умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.

"Противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення", - пояснив речник ОСУВ "Хортиця", додавши, що протягом останніх семи днів жодних успіхів на цьому напрямку росіяни не мали.

"Вони за всяку ціну намагаються взяти село Іванівське та околиці Богданівки, щоб зайти до Часового Яру. Активно штурмують ці два населені пункти, щоб взяти в кліщі Часів Яр", - заявив Волошин.

Водночас, як зауважив речник, окупанти безуспішно штурмують Андріївку та Кліщіївку, намагаючись вирівняти лінію оборони та лінію бойового зіткнення.

"В районі Кліщіївки було помічено збільшення особового складу ворожої армії", - зазначив він.

Волошин додав, що за добу найбільше штурмів на Часовоярівському напрямку було проведено неподалік Білогорівки.

"Там противник перегруповується, підвозить боєкомплекти, намагається розміновувати наші заміновані території. Однак йому це не вдається. Наші воїни стримують ворога", - заявив речник, зауваживши, що при цьому наразі у ворога більше снарядів, він переважає чисельністю своєї армії, не шкодує ані своє озброєння, ані свою техніку.