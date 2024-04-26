Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Взяти Часів Яр в оперативне оточення: в ОСУВ "Хортиця" розкрили плани російської армії

Взяти Часів Яр в оперативне оточення: в ОСУВ "Хортиця" розкрили плани російської армії

26 квітня, 2024 п'ятниця
19:16
Війна з Росією

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російська армія намагається захопити населені пункти поблизу Часового Яру, аби взяти його в оперативне оточення

Про це він заявив у етері телемарафону "Єдині новини".

За його словами, наразі росіяни зосередили свої зусилля для прориву оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас. Їхня мета - захоплення населеного пункту Часів Яр та створення там умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.

"Противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення", - пояснив речник ОСУВ "Хортиця", додавши, що протягом останніх семи днів жодних успіхів на цьому напрямку росіяни не мали.

"Вони за всяку ціну намагаються взяти село Іванівське та околиці Богданівки, щоб зайти до Часового Яру. Активно штурмують ці два населені пункти, щоб взяти в кліщі Часів Яр", - заявив Волошин.

Водночас, як зауважив речник, окупанти безуспішно штурмують Андріївку та Кліщіївку, намагаючись вирівняти лінію оборони та лінію бойового зіткнення.

"В районі Кліщіївки було помічено збільшення особового складу ворожої армії", - зазначив він.

Волошин додав, що за добу найбільше штурмів на Часовоярівському напрямку було проведено неподалік Білогорівки.

"Там противник перегруповується, підвозить боєкомплекти, намагається розміновувати наші заміновані території. Однак йому це не вдається. Наші воїни стримують ворога", - заявив речник, зауваживши, що при цьому наразі у ворога більше снарядів, він переважає чисельністю своєї армії, не шкодує ані своє озброєння, ані свою техніку.

  • 26 квітня аналітики з ISW заявили, що російська окупаційна армія не полишає спроб окупувати Часів Яр. Захоплення міста дозволить РФ розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс на Донеччині.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Військові новини
Хортиця
Часів Яр
Читайте також:
Митрополит Епіфаній і Гундяєв
23 квітня, 2024 вiвторок
У ВСУ прокоментували перше в Україні рішення про законність переходу громади з УПЦ МП до ПЦУ
ракета ATACMS
25 квітня, 2024 четвер
В ISW припустили, що могло стати ціллю удару ЗСУ ракетами ATACMS під Бердянськом
Карта. Бахмут_2404
25 квітня, 2024 четвер
Відчувається, що в росіян уже теж не вистачає боєприпасів: боєць ЗСУ про ситуацію біля Часового Яру
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.92
  • EUR
    Купівля 42.25
    Продаж 42.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
26 квітня
20:35
міністр оборони США Ллойд Остін
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $6 млрд
20:23
Анонс
Лауреат премії Букера Деймон Ґелґут та лауреат Frontline Club Prize Анджан Сундарам
В Києві поговорять про Україну, Південну Африку та Індію та краще розуміння один одного
20:23
Огляд
"Каскадер"
Покласти "Крашанку" під "Вуаль": що подивитися на вихідних
20:14
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
З початку року РФ вдарила по Україні 9 тисячами керованих авіабомб: Зеленський наголосив учасникам "Рамштайну" на необхідності Patriot
20:04
Оновлено
міська дитяча клінічна лікарня №1
У Києві через ворожу провокацію евакуювали дві лікарні
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 793-го дня війни: ГУР знищило російський гелікоптер в Москві і здійснило масштабну кібератаку на сервіси партії "Единая Россия"
20:00
OPINION
Василь Зима
Смерть, як і любов — дуже великі сили
19:50
Херсонська область
На Херсонщині обмежили відвідування низки територій. Перелік
19:44
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 23 ворожих атаки на Авдіївському напрямку
19:36
Джозеф Байден
Байден назвав термін відправки зброї в Україну
19:30
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Коли "СВО" для росіян відійшло на другий план через економічні проблеми, влада РФ "увімкнула" теракти, - соціолог Шульга
19:10
У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на дорозі
У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на проїжджій частині
18:59
Ексклюзив
Карта бойових дій: Авдіївка
Найскладніша ситуація на фронті у напрямку Авдіївка - Покровськ, - депутат міськради Дружківки
18:49
Росія поновила постачання нафти до Індії, – Reuters
18:48
Українська команда перемогла на міжнародному хакатоні зі штучного інтелекту
Українські підлітки перемогли на міжнародному хакатоні з ШІ: який проєкт представили
18:43
Бустерна доза
У Британії вперше у світі почали тестування на людях вакцини від раку шкіри
18:30
Ексклюзив
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
Арешт заступника Шойгу навряд чи свідчить про розкол російських "еліт", - соціолог Шульга
18:11
протести у Грузії, закон про "іноагентів"
У Грузії опозиція анонсувала масштабний мітинг проти закону про "іноагентів"
18:09
OPINION
Сашко Лірник
"А все решта — вороги та сміття?"...
18:08
Книжка Романи Романишин та Андрія Лесіва "Куди і звідки"
Переклади двох українських книжок потрапили до списку найкращих дитячих видань у Японії
17:56
Ексклюзив
Валерій Залужний
"Це робить його суперваговитою фігурою": політолог Цибулько про Залужного на посаді посла у Великій Британії
17:51
Єдина Росія
Українська розвідка здійснила кібератаку на сервіси партії "Единая Россия"
17:51
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
РФ уперше за довгий час вивела в Чорне море 2 підводні ракетоносії
17:50
"Російськомовні квіри у Берліні у XVIII-XXI століттях"
Росіяни перепросили, що внесли Лесю Українку до книжки про російськомовних квір-людей
17:24
Олександр Яковець
Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Яковця
17:23
наручники
Російського журналіста Forbes затримали за репост публікації про події в Бучі, йому загрожує до 10 років тюрми
17:17
картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза"
"Мону Лізу" можуть перемістити у підземну кімнату, адже картина викликає "розчарування громадськості"
17:09
Іран Росія
"Відносини виходять на новий рівень": Росія й Іран заявили про поглиблення співпраці у військовій сфері
17:07
Дрон РФ влучив у цивільну автівку на Харківщині: постраждало подружжя волонтерів та їхній син
16:58
ґрати
Шпигуна ГРУ, який збирав дані про вогневі позиції артилерії ЗСУ на Миколаївщині, засудили до 11 років
16:50
Ексклюзив
Енергетика
Без імпорту нам не обійтися: нардеп Кучеренко про дефіцит електроенергії в Україні
16:47
вимкнення електроенергії
Уряд ухвалив рішення залишити ціни на газ та електроенергію для населення без змін
16:26
Росіяни намагаються змусити кримських лікарів підписати контракт з армією РФ, - "Атеш"
16:26
Telegram логотип
Троянський кінь для Зеленського: в ефірі Еспресо фільм про загрози мережі Телеграм
16:24
Окупанти КАБами обстріляли промисловий об'єкт у Сумах, внаслідок артобстрілу Білопілля є жертви
16:15
Норвегія виділить $13,7 млн для обслуговування переданих Україні танків Leopard
16:15
сонячні вітрила
NASA розгорнуло сонячні вітрила на низькій навколоземній орбіті
16:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи це останній пакет допомоги від США? Чому ми маємо працювати з усіма заради України
16:01
Оновлено
Державний секретар США Ентоні Блінкеном з Сі Цзіньпін
США готові вживати додаткових заходів проти Китаю через допомогу РФ, - Блінкен
16:00
На фото: Анна Алхім
Блогерка Алхім заявила, що Путін "нагинає весь світ", а війну можна зупинити за хвилину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV